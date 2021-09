In da Hoop! : le jeu d'arcade de Basketball en VR d'arcade double son contenu avec le pack Crab’s Quest: Summer Shots

In da Hoop!, sorti il y a trois mois, est un jeu de basketball qui ne vise pas la simulation, mais le fun. Dans une ambiance de salle d'arcade des années 80, le jeu propose de nombreux modes pour divertir tous les membres de la famille. Le jeu donne d'abord accès au mode Entraînement, qui comprend le tutoriel, avant d'aller aux niveaux plus avancés de la borne d'arcade et du panier de basket. Enfin, une fois prêt, il est possible de défier les scores des autres joueurs en ligne.

Cette nouvelle mise à jour gratuite, dénommée Crab's Quest: Summer Shots ajoute onze nouveaux niveaux classiques et trois « spéciaux » - Around the worlds, Snake et Invasion - apportant un gameplay original, un mode Challenge (orienté compétition et fitness) qui est présenté comme idéal pour se préparer à l'arrivée prochaine du mode en ligne multijoueur, de nouvelles musiques, de nouvelles options pour les ballons et un système de déblocage de la progression plus « généreux ».

In da Hoop! est disponible en version autonome sur la partie App Lab de l'Oculus Quest Store et en version PC VR sur Steam VR a un prix remisé de 9,99 € jusqu'à la prochaine mise à jour majeure prévue pour le quatrième trimestre. À noter, une version PlayStation VR est en cours de développement.