Heaven's Vault : le titre arrive très bientôt sur Switch

La PlayStation 4 et Steam accueillaient le 16 avril 2019 Heaven’s Vault, un jeu d’aventure et de science-fiction édité et développé par Inkle Studios. Vous incarnez Aliya Elasra, une archéologue, accompagnée de son fidèle robot Six, qui doit percer à jour les nombreux mystères d’un passé qui est depuis longtemps oublié.

Bonne nouvelle, Heaven’s Vault est donc prévu sur la plateforme hybride de Nintendo, la Swictch, pour le 28 janvier 2021. Aucun prix n’a été annoncé pour le moment. Dans la courte bande-annonce ci-dessus, l’histoire est au premier plan avec quelques séquences de gameplay montrant la protagoniste en train de déchiffrer des hiéroglyphes, le tout sur une magnifique musique et la voix de l’archéologue expliquant que chaque découverte la rapproche un peu plus de la vérité.

Si vous possédez une âme d’explorateur, vous allez forcément craquer pour Heaven’s Vault.

À la disparition d’un talentueux roboticien, l’archéologue Aliya Elasra et son assistant mécanique Six sont envoyés sur les fleuves de Nebula pour le retrouver. Leur recherche les amènera bientôt à reconstituer un sillage ancien d’artefacts, d’inscriptions et de connaissances perdues remontant à des milliers d’années dans le passé... Les créateurs du jeu vidéo primé « 80 Days » nous livrent une aventure narrative captivante. Naviguez dans le monde massif et ouvert de Nebula, sur la piste de lunes lointaines. Déchiffrez un langage hiéroglyphique complet dans un jeu de puzzle où chaque réponse, bonne comme mauvaise, devient partie intégrante de votre histoire. Faites connaissance et sympathisez avec des personnages variés qui se souviendront de chacune de vos paroles et de vos actions. Vous ferez-vous des amis ou des ennemis? Découvrirez-vous la voie qui mène à Heaven’s Vault? Caractéristiques Explorez des sites antiques, découvrez des ruines perdues.

Trouvez des artefacts et traduisez leurs étranges hiéroglyphes.

Naviguez dans un monde ouvert de rivières spatiales à débit rapide.

Reconstituez l'histoire du monde et toute une langue ancienne.

