Mass Effect : vidéo teaser cryptique, magnifique illustration aux allures cyberpunk et produits dérivés pour le N7 Day 2023

Après le malheureux échec d'Anthem, BioWare compte bien repartir en territoires connus pour ses deux prochains jeux, avec en priorité Dragon Age: Dreadwolf, dont nous n'avons pas eu de nouvelles depuis un moment malgré des fuites de gameplay en début d'année, et ensuite un nouveau Mass Effect. Bon, ce dernier ne sortira sans doute pas avant un bon moment et le studio a même été jusqu'à déléguer le développement de Star Wars: The Old Republic pour que les développeurs viennent en renfort sur ces deux projets. Toutefois, il n'a pas manqué de faire parler de lui à l'occasion du N7 Day, qui avait donc lieu ce mardi 7 novembre. L'année dernière, nous avions eu droit à une vidéo d'un Mass Relay en construction, tandis qu'en 2021, c'était une illustration en forme de Geth qui avait été partagée. Cette année, le teasing se poursuit avec plusieurs éléments à même d'exciter les fans, tout en restant cryptiques, dont la vidéo ci-dessous dont nous allons vous expliquer l'ARG qui a été mis en place pour la trouver.

Les festivités ont d'abord été lancées avec un traditionnel article sur le site officiel, mettant en avant plusieurs opérations pour célébrer la licence, dont voici un résumé :

En apparence, le plus important était le message de Mike Gamble, qui semble indiquer que le prochain Mass Effect pourrait être une suite directe nous apportant des réponses à nos questions.

Bonjour tout le monde,

Comme chaque 7 novembre, développeurs, superfans, fans ordinaires et quasi-fans se sont réunis pour célébrer (et spéculer sur !) les jeux, les histoires et la communauté de Mass Effect. Ce rassemblement témoigne de l'engouement durable pour cet univers et ses personnages. Après seize ans d'existence et onze N7 Days, la franchise Mass Effect continue d'inspirer notre équipe de développement et nous offre la possibilité de créer chaque jour de nouvelles aventures. Vétérans de la première heure ou nouvelles recrues de l'équipe BioWare, nous sommes tous conscients de la chance que nous avons de pouvoir façonner ce futur.

C'est un processus à la fois gratifiant et stimulant. Au fil des années, nous nous sommes souvent posé les mêmes questions que vous ! Qu'est-il arrivé aux personnages que vous connaissez et ceux que vous préférez ? Quel personnage est vraiment mort ? Qui a eu des enfants avec qui ? Quel bruit fait un bébé volus quand il pleure ? Et les galaxies, alors ? Et les différentes fins ! Qu'en est-il de notre scientifique asari qui a remplacé le Courtier de l'ombre ? Et qu'est-il à arrivé à S... enfin bref, vous voyez l'idée. Bien sûr, nous avons les réponses à toutes ces questions, mais vous allez devoir attendre pour les découvrir. Et dans la plus pure tradition de nos teasers #N7Day, elles ne seront pas simples à trouver.

En tout cas... merci. Merci pour tout, merci de nous permettre de faire tout cela. Nous abordons l’avenir de cet univers avec beaucoup de gratitude et un immense respect. Un respect pour vous, la communauté. Un respect pour votre amour et votre passion. Un respect pour l'histoire, pour les histoires que vous avez créées et pour les personnages que vous aimez tant. Enfin, un respect pour l'avenir et la possibilité de vous offrir quelque chose d'extraordinaire.

En attendant... joyeux N7 Day à tous et à toutes !

— Mike Gamble, directeur et producteur exécutif de la franchise Mass Effect