Mass Effect : Henry Cavill est-il en train de teaser un projet secret en lien avec la franchise ?

Henry Cavill est le dernier Superman en date, mais pour les gamers, il est désormais devenu incontournable en tant que Geralt de Riv pour la série The Witcher de Netflix. Le tournage de la saison 2 est visiblement encore en cours, et alors qu'il semble être en train de préparer sa perruque pour une scène, le comédien a posté une étrange photo sur les réseaux sociaux.

Il montre ainsi son reflet dans le miroir, alors qu'en premier plan, plusieurs feuilles de papier sont volontairement floutées. Le message est accompagné par le texte suivant :

Projet secret ? Ou juste une poignée de papiers avec des mots aléatoires dessus ... Je suppose que vous devrez attendre pour le savoir. Bon mercredi à tous.

Il n'en a pas fallu plus pour attiser la curiosité de ses fans, et particulièrement ceux de GamePressure, qui ont décidé d'utiliser un logiciel pour rendre le document plus lisible. Et là, surprise, nous y retrouverons les noms « Cerberus », « Reaper », « Geth » et « Tali'Zorah », des personnages de la saga Mass Effect ! L'ensemble du texte semble d'ailleurs être un copier-coller de la page Wikipédia anglaise de Mass Effect 3, laissant penser que Henry Cavill est en train de se renseigner sur la franchise. Est-ce justement dans le but d'un « projet secret », ou juste pour troller et animer sa communauté ? Ce serait cruel, mais pas impossible.

Et quel pourrait être ce « projet secret » ? Les amoureux de Mass Effect rêvent déjà d'une série ou d'un film, mais l'hypothèse paraît peu probable. Déjà, parce que recruter le populaire acteur derrière Geralt de Riv, ce serait redondant, mais aussi parce qu'en termes de production cinématographique, nous sommes généralement prévenus de la préproduction d'un feuilleton ou long-métrage par des sources officielles ou officieuses bien avant le début du casting. Si ce n'est pas au cinéma, où Mass Effect et Cavill pourraient-ils alors se croiser ? Reste alors deux possibilités : une collaboration ponctuelle sur un projet mineur, type publicité ou court-métrage, ou carrément une apparition dans Mass Effect Next, le prochain jeu vidéo de la saga. L'hypothèse de la présence du comédien en tant que doubleur ou carrément à la motion-capture pour l'un des héros ne serait pas si fantasque que ça, surtout après le buzz qu'a fait Keanu Reeves avec son rôle dans Cyberpunk 2077.

Bien évidemment, il ne s'agit que de suppositions, et tout cela pourrait ne finalement mener à rien, mais l'histoire risque d'intéresser les joueurs. Si vous ne l'avez pas encore fait, Mass Effect Andromeda est disponible à partir de 9,95 € sur Amazon.fr.

