Massive Entertainment : le directeur général David Polfeldt va quitter le studio, après 17 ans de bons et loyaux services

Nous connaissons tous le nom et le talent de Massive Entertainment depuis Tom Clancy's The Division, mais le studio basé à Malmö en Suède existe depuis 1997. Il a créé des jeux comme Ground Control et World in Conflict avant d'être racheté par Ubisoft en 2008, période depuis laquelle David Polfeldt mène les équipes en tant que Managing Director.

Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris pour le directeur général, qui vient d'annoncer qu'il allait quitter ses fonctions le 1er juillet 2021. Il ne partira pas bien loin, car après un congé sabbatique bien mérité de 6 mois, il réintégrera Ubisoft dans « un nouveau rôle stratégique » encore inconnu en 2022.

Il y a dix-sept ans, j'ai rejoint un petit studio indépendant basé à Malmö dans un rôle que le fondateur a défini comme « Mister FixIt ». Je ne savais pas quelle aventure digne de montagnes russes cela deviendrait ! Lorsque nous avons signé Star Wars et finalement achevé notre magnifique bâtiment Eden en 2020, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement irrésistible, comme si j'avais réalisé tout ce dont j'avais rêvé. Reposant sur les bases solides de The Division, Avatar, Snowdrop et Ubisoft Connect, le studio est dans un état fantastique, et je suis exceptionnellement reconnaissant pour ce que nous avons accompli ensemble. Avant de me lancer dans une nouvelle aventure dans Ubisoft, je vais essayer autre chose qui est nouveau et excitant pour moi : une longue pause ! Souhaitez-moi bonne chance et rendez-vous en 2022.

GamesIndustry ajoute que son remplaçant prendra ses fonctions en octobre 2021 et qu'il vient d'une autre entreprise : pour des raisons légales, son nom ne peut être donné pour le moment. Il aura la charge de diriger la suite de la franchise The Division, un nouveau jeu Star Wars et Avatar: Frontiers of Pandora. Tom Clancy's The Division 2 est d'ailleurs disponible pour seulement 8,99 € sur Amazon.fr.