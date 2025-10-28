Avec Masters of Albion, Peter Molyneux veut enfin tenir ses promesses

L'an dernier, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, Peter Molyneux était monté sur scène pour présenter son prochain jeu. Masters of Albion nous demandera d'ériger un village pendant la journée, puis de le défendre durant la nuit. Le god game combinera de nombreuses mécaniques de gameplay, comme sait si bien le faire Peter Molyneux. Le concepteur est réputé pour les franchises Fable, Populous, Theme Park, Dungeon Keeper ou encore Black & White, mais également pour ses promesses non tenues.

Masters of Albion, l'ultime god game de Peter Molyneux





Mais cette fois, c'est la bonne. Peter Molyneux s'est entretenu avec le magazine EDGE (via VGC), dévoilant que Masters of Albion sera son dernier jeu vidéo. Le concepteur compte bien quitter le milieu vidéoludique la tête haute avec ce god game en monde ouvert. Masters of Albion sera un jeu avec des choix cruciaux et des conséquences réelles, choses qu'il n'avait pas réussi à réaliser pleinement avec Fable.

Je trouve que cette phrase de Fable – « à chaque choix sa conséquence » – n'était pas suffisamment bien exploitée. Je trouve que la mécanique de possession de Dungeon Keeper était insuffisamment exploitée. La liberté du monde ouvert de Black & White était bonne au départ, mais elle n'a pas été suffisamment exploitée à la fin. Et Masters of Albion est l'occasion de mélanger tout cela. Même si l'un est un jeu de stratégie en temps réel, l'autre un god game, et l'autre un jeu de rôle, pourquoi ne pas les combiner tous ensemble ?

Peter Molyneux veut enfin tenir ses promesses





Peter Molyneux est-il encore en train de faire des promesses en l'air, annonçant des mécaniques que nous ne retrouverons pas dans la version finale de Masters of Albion ? Eh bien, peut-être pas. Le concepteur est parfaitement conscient de sa réputation, mais avec cet ultime jeu, il veut se racheter :

Je ne sais pas si ça va marcher. Ce jeu est tellement important pour moi, car, dans une certaine mesure, il parle de rédemption. J'avoue maintenant avoir fait des promesses excessives et avoir dit des choses que je n'aurais pas dû dire à propos de Curiosity. Mais je l'ai fait uniquement parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire à l'époque. Masters of Albion est donc un titre de rédemption pour moi. Mais c'est aussi mon dernier jeu. C'est comme ça. Pour moi, c'est le jeu le plus marquant que j'aie jamais réalisé, c'est sûr. Et je vais vous dire le plus incroyable : ça va marcher à merveille. Vraiment. Ça ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà joué, mais ça reste incroyablement familier. C'est Black & White, c'est Dungeon Keeper et c'est Fable, mais c'est un genre complètement nouveau. Et ça ne devrait pas vraiment marcher, mais ça marche. Je ne peux pas dire que c'est un excellent jeu. Ce n'est pas bien de ma part de dire ça, car si j'annonce dans la presse que « Masters of Albion sera un excellent jeu », c'est une promesse. Donc je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que c'est une expérience unique, incroyablement intime et familière à tous ceux qui ont joué à Fable, Black & White et Dungeon Keeper. Si je me retourne et que je dis que « ce sera mon meilleur jeu », c'est là que je me mets dans le pétrin. Je sais que les gens vont dire : « Allez, ce ne sera pas ton dernier jeu ». Mais, vous savez, j'ai 66 ans. Je travaille plus dur que jamais. Et je n'ai plus l'énergie de recommencer. Tout ce que j'ai fait… j'ai l'impression que c'est le pari, vous voyez ? J'ai misé tout sur la table.

Quand sortira Masters of Albion ?





Il faudra encore patienter avant de découvrir Masters of Albion, mais il marquera la fin de 40 ans de carrière pour Peter Molyneux. Malgré ses promesses en l'air, le concepteur a quand même accouché de titres cultes, qui ont marqué l'industrie du jeu vidéo. Masters of Albion est pour l'instant attendu à une date inconnue sur PC, via Steam.

Vous pouvez retrouver les jeux de Bullfrog Productions, l'ancien studio de Peter Molyneux, sur GOG.com.