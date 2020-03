Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 10) : pour ne pas changer, la Switch est en forme !

Chaque semaine, nous nous attardons sur les productions qui ont fini dans les foyers des joueurs français. Durant la semaine 10, vous avez uniquement craqué pour des jeux Switch. Ainsi, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours prend la première place, Mario Kart 8 Deluxe est deuxième et Luigi's Mansion 3 troisième.

Pour finir, New Super Mario Bros. U Deluxe et The Legend of Zelda: Breath of The Wild prennent la quatrième et cinquième position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 2 au 7 mars 2020 :