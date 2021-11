Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 45) : la guerre et la course au Mexique

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, dans leurs versions physiques. Et comme la semaine dernière, c'est Call of Duty: Vanguard qui occupe la première place du podium, dans sa version PlayStation 4. Mais derrière lui...

Eh bien, c'est Forza Horizon 5, jeu de course de Playground Games qui s'invite à la seconde place. Le titre est un vrai carton et, même s'il est inclus dans le Xbox Game Pass, il a visiblement trouvé de nombreux preneurs dans sa version Xbox Series X. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons Mario Party Superstars, tandis que FIFA 22 est toujours là sur PS4, suivi par Call of Duty: Vanguard, encore lui, mais sur PS5 cette fois.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 8 au 13 novembre 2021 :