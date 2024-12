Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 47) : qui battra Call of Duty: Black Ops 6 ?

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo le plus vendus en France, en éditions physiques, ces derniers jours. Un Top 5 qui n'évolue pas beaucoup, le dernier FPS d'Activision reste toujours indéboulonnable, les nouveautés sont vite éjectées et les mêmes titres reviennent encore dans le classement.

Call of Duty: Black Ops 6 est encore en tête des ventes, suivi par EA SPORTS FC 25 sur PlayStation 5 et Super Mario Party Jamboree. Super Mario Bros. Wonder est de retour dans le Top 5, en quatrième place, tandis que la version Switch d'EA SPORTS FC 25 clôture ce classement de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 novembre 2024 :