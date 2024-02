Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 7) : un plombier contre un singe, des pirates et des fantômes

Le S.E.L.L. est évidemment au rendez-vous, comme tous les lundis, pour partager le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un Top 5 hebdomadaire marqué aujourd'hui par l'arrivée de plusieurs nouveaux jeux, c'est évidemment une exclusivité Switch qui se hisse en tête des ventes.

Mario vs. Donkey Kong arrive sur la première place du podium, suivi de Sull and Bones par Ubisoft et de Super Mario Bros. Wonder. EA Sports FC 24 est en quatrième position, puis arrive en dernière place Banishers: Ghost of New Eden, le dernier titre en date de DON'T NOD.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 12 au 17 février 2024 :