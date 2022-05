Meta : l'un des prochains casques de la firme inclura une puce taillée pour l'affichage d'avatars photoréalistes

Conscients que la technologie Codec Avatars 2.0 demande des ressources importantes (de celles qui requièrent un PC de gamer pour fonctionner), les ingénieurs de Meta ne souhaitent pas que celle-ci ne soit réservée qu'à une élite ou qu'il faille attendre des années afin qu'elle soit accessible à tous. Les Meta Quest actuels étant trop faibles pour utiliser ladite technologie (voir article), Meta Reality Labs a créé un prototype de casque VR pouvant faire tourner de manière autonome le Codec Avatars 2.0.

Ce prototype sera doté d'une puce accélératrice sur mesure et spécialement conçue pour gérer le traitement de l'IA, permettant ainsi le rendu des avatars codec photoréalistes, le tout de manière autonome. Jusque-là, les premières versions du Codec Avatars s'appuyaient sur la puissance d'une NVIDIA Titan X (équivalent d'une GTX 1080 Ti), le travail d'optimisation nécessaire est tout simplement prodigieux compte tenu de l'écart de puissance entre une carte graphique dédiée et les chipsets mobiles intégrés des Meta Quest 1 et 2.

Il fut bien difficile pour le groupe de réaliser une telle puce, qui reste aux antipodes des standards de l'industrie. Celle-ci, gravée en 7 nm et d'une dimension de 1,6 mm² permet à la fois de réduire les coûts en énergie, mais aussi de réduire la latence inhérente aux accès mémoire. Ainsi, le prototype présenté atteint des performances de 30 images par seconde, le tout de manière compacte et avec une faible consommation d'énergie, les utilisateurs de Quest apprécieront.

Le chipset est conçu pour s'adapter au contexte dans lequel il évolue, il ne travaillera donc pas de la même manière selon le nombre d'avatars affichés. La puce ayant été testée sur un casque Meta Quest 2, celle-ci s'occupe de coder les avatars pendant que le processeur XR2 les décode afin de les afficher, ce qui soulage grandement ce dernier. Seul, le XR2 serait constamment sollicité à 100 % de ses capacités avec des performances bien en deçà.



Si l'implémentation de cette puce sur de futurs modèles de Meta Quest 2 (v3 ?) semble peu probable, l'intégration de celle-ci sur un ou plusieurs futurs modèles de la firme ne fait que peu de doute. Nous bénéficierions ainsi d'un gap de puissance pouvant potentiellement nous rapprocher des 60 images/seconde, comme c'est le cas actuellement sur des PC pour gamers. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle pour celles et ceux qui ont toujours rêvé de se voir en réalité virtuelle !

