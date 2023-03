POPULATION: ONE, le Battle Royale bientôt en free-to-play sur les casques VR Meta Quest

Depuis plusieurs mois, l’équipe de développement BigBox VR, à qui nous devons le Battle Royale à succès POPULATION: ONE, peut se targuer d’avoir enchaîné les annonces fracassantes. Rappelez-vous, depuis le 31 octobre dernier, les possesseurs de l’Oculus Quest premier du nom se sont vus définitivement interdire l’accès au titre pour cause d’incompatibilité matérielle avec ses futures mises à jour. Ensuite, courant décembre, les nouvelles étaient plus réjouissantes, car le studio proposait un mode Sandbox permettant aux joueurs la création de mods et de cartes personnalisées.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, POPULATION: ONE est en passe d’être disponible gratuitement sur le store de Meta et ce, pas plus tard que le 9 mars prochain. Afin de marquer ce jour d’une pierre blanche, le passage du jeu en mode free-to-play s’accompagnera d’une série de mises à jour qui apporteront, entre autres, une nouvelle boutique en jeu, de nouveaux outils de modération, un mode solo avec des bots dynamiques, des améliorations graphiques, une meilleure répartition des joueurs en fonction de leur niveau et le retour de la map originale du jeu. Cependant, comme il fallait s’en douter, à chaque médaille son revers, la gratuité du titre sera compensée par l’achat d’un Pass all access d’une valeur de 750 Bureau Gold (BG) dans le jeu (14,99 €), pass sans lequel les points d’expérience seront bloqués une fois le dixième niveau atteint.

Et qu’en est-il des joueurs de la première heure et de ceux qui ont récemment acheté le jeu nous direz-vous ? Eh bien, pour les récompenser, BigBox VR a décidé de leur offrir un pack cadeau d’une valeur de 80 €, l'Original Banana Bundle, qui contiendra :

Une skin du personnage légendaire « PJ Potassium » ;

Un ensemble de 4 skins de personnages légendaires « Prestige » ;

Un ensemble de 14 armes rares « Prestige » ;

Le titre exclusif : « Original Banana » ;

Une carte de visite exclusive : « Célébration » ;

Un spray exclusif : « J’y étais » ;

1 000 pièces Bureau Gold ;

Un accès complet à la piste de progression des niveaux.

En ce qui concerne les joueurs PC VR, que ce soit sur Steam ou Oculus Rift, le jeu restera payant afin d’empêcher les tricheurs éventuels de se créer un nouveau compte trop facilement. Cependant, son prix passera de 24,99 € à 19,99 € et l’achat sera accompagné d’un bonus de 1 200 BG d’une valeur de 20 €.

Si POPULATION: ONE vous fait de l’œil, vous pouvez vous procurer le Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 449,99 €.