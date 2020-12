Population: One, le Battle Royale de BigBox VR accueille son nouvel évènement hivernal

Sorti le 22 octobre dernier sur Oculus Rift et PC via Steam, Population: One est un jeu d’action et de tir en réalité virtuelle développé et édité par BigBox VR. Comme dans tout Battle Royale qui se respecte, vous devrez affronter plein d’autres joueurs à travers une immense map et être le dernier à survivre afin d’obtenir pléthore de récompenses.

Ainsi, le nouvel évènement 12 Days of Chaos (12 Jours de Chaos dans notre langue), est disponible depuis le 3 décembre et il se déroulera jusqu’au 14 décembre prochain. Les joueurs pourront donc profiter de l’hiver avec des flocons à ramasser. Ils pourront également obtenir plus de récompenses et de points s’ils font équipe.

L'évènement qui durera jusqu'au 14 décembre propose aux joueurs un monde transformé du jeu POP1. Plongés dans un univers hivernal, de nouvelles possibilités leurs sont offertes afin de jouer avec leurs amis et gagner des bonus spéciaux. Récoltez 100 flocons à travers la carte.

Faites équipe avec vos amis pour augmenter vos points et gagner des récompenses plus rapidement.

Gagnez près du double de récompenses par rapport aux évènements précédents.

Des batailles acharnées vous attendent dans Population: One !

Grimpez, volez, construisez ! Le Battle Royale qui n'est possible qu'en réalité virtuelle. Plongez au cœur d'un monde futuriste aux couleurs chatoyantes, où le combat et la guerre ne connaissent aucune limite. Bienvenue dans Population: One, un jeu dans lequel vous et votre escouade devez conjuguer vos efforts pour survivre jusqu'à la fin. Avec son système de combat vertical hors norme,

Population: One confère une liberté d'action et de mouvement exceptionnelle. Survolez la carte pour pilonner vos ennemis. Gravissez n'importe quel obstacle pour profiter des avantages tactiques qu'offre un terrain surélevé. Construisez des abris stratégiques pour protéger votre escouade. Utilisez votre environnement pour combattre n'importe où ! Dans Population: One, l'action est non-stop grâce à des évènements constamment organisés au sein du jeu et du contenu inédit à explorer.

Si vous voulez rejoindre la bataille, l’Oculus Rift S est disponible sur Amazon pour 449,99 €.