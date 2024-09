Meta Quest 3 : Niantic et Meta s'associent pour étendre l'expérience « Hello, Dot »

Niantic et Meta ont officialisé un partenariat stratégique visant à développer et améliorer l'expérience Hello, Dot, prévue pour être déployée prochainement sur le Meta Quest 3. Cette collaboration a pour objectif d'introduire de nouvelles fonctionnalités à l'interface de réalité augmentée liée au jeu Peridot, avec un accent marqué sur des interactions plus immersives.

Lancée plus tôt cette année, l'expérience Hello, Dot a initialement été conçue pour offrir un aperçu de l'univers de Peridot en réalité augmentée, permettant aux utilisateurs d'interagir avec leurs Dots au-delà des capacités limitées des écrans de smartphones. D'abord envisagée comme un prototype expérimental, Hello, Dot a progressivement évolué pour se transformer en une expérience plus complète et structurée, s'approchant davantage des mécanismes d'un jeu vidéo.

Développement centré sur la réalité mixte



Durant les derniers mois, les équipes de Niantic se sont concentrées sur la conception et l'évolution de cette expérience en réalité mixte. Leur travail a porté sur l'amélioration du design spatial et l'exploration de nouvelles mécaniques de gameplay. Cette phase de développement a inclus plusieurs étapes de recherche, de prototypage et de tests pratiques visant à optimiser les interactions entre les utilisateurs et leurs Dots dans un environnement immersif. « Ce processus de développement a représenté un véritable défi pour nos équipes, qui ont dû explorer de nouveaux concepts en matière de design et de gameplay en réalité mixte », a précisé Asim Ahmed, responsable du marketing produit chez Niantic.

Parmi les innovations en cours de développement, les équipes se penchent sur de nouvelles manières de personnaliser les Dots, notamment par la génération virtuelle d'accessoires en 3D. L'une des fonctionnalités envisagées permettrait aux utilisateurs de collecter des objets après chaque session de jeu, enrichissant ainsi les interactions avec les Dots et renforçant l'immersion.

Un déploiement imminent



À l'approche de la sortie officielle de cette nouvelle version de Hello, Dot sur Meta Quest 3, Niantic et Meta prévoient de partager davantage de détails sur les évolutions apportées à l'expérience. A suivre !