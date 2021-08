Metal Gear Solid 2 : le trailer de l'E3 2000 remis au goût du jour en 4K, le rendu est impressionnant !

L'upscaling est devenu monnaie courante de nos jours, à l'ère de la 4K et de la 8K. Le trailer de Metal Gear Solid 2 n'a pas non plus été épargné, de quoi réjouir les fans de la licence. Afin de réaliser un upscaling, il est normal de penser qu'il suffit de prendre une vidéo et de l'élargir pour améliorer sa qualité. Eh bien, en réalité, c'est un peu plus compliqué que cela...

En effet, passer d'une image de deux millions de pixels à huit millions comporte forcément des difficultés. Si aucun traitement n'est effectué, il s'agit d'un simple zoom et l'image sera nettement moins... nette. L'upscaling est là pour recalculer et optimiser l'image afin d'avoir le meilleur agrandissement possible. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour cette bande-annonce qui date d'il y a maintenant 21 ans.

À cette époque, il n'y avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. L'Internet d'antan avait des difficultés pour retranscrire en qualité identique une vidéo. Ainsi, la version originale en 60 images par seconde détenue par Konami n'a pu être obtenue que bien plus tard. Pour vous donner un ordre d'idée, voici la différence entre les différents framerates :

Ce trailer modifié est donc là pour ravir ceux qui l'avaient découvert à l'époque sur place. La qualité est vraiment supérieure... Les éléments sont plus nets et plus visibles, ainsi que les émotions retranscrites sur les visages des personnages. Cependant, le rendu n'est pas parfait pour autant, puisque quelques défauts sont tout de même visibles par moment. L'intelligence artificielle, qui a permis d'obtenir ce résultat, a fait un travail remarquable, bien que dans certaines scènes elle ne soit pas encore capable de détecter toutes les imperfections afin d'avoir une image optimale. Le deep learning a encore un bout de chemin à faire avant d'atteindre la perfection. Nous vous laissons donc le plaisir de découvrir le tout via cette vidéo de Digital Foundry.

