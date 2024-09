Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, de bonnes nouvelles pour le remake, à quand la sortie ?

Konami vient de publier sans crier gare un nouvel épisode Production Hotline, une émission dédiée à la saga Metal Gear et qui permet de découvrir de nouvelles informations sur les prochains, notamment le très attendu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Jiro Oishi, directeur de la promotion et Noriaki Okamura, producteur de la franchise, ont donc pris la parole pendant une vingtaine de minutes, mais ils sont d'emblée honnêtes : pas de grosses annonces ici, ils réservent ça pour des évènements comme la gamescom ou le Tokyo Game Show. Les développeurs l'annoncent d'ailleurs : oui, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sera au TGS 2024 avec un stand décoré, des bornes jouables et des lieux pour se prendre en photo. Nous pourrions même avoir un nouvel épisode de Production Hotline en direct à l'occasion du salon, qui se tiendra du 26 au 29 septembre prochain.

Concernant les annonces faites aujourd'hui, eh bien ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est désormais jouable du début à la fin, mais le studio ne veut pas encore donner de date de sortie précise. L'équipe travaille « très dur sur le développement » et est encore occupée à vérifier et réparer certaines parties du jeu, l'espoir d'un lancement en 2024 se fait de plus en plus mince.

Noriaki Okamura et Jiro Oishi sont également revenus sur les aperçus publiés par la presse spécialisée occidentale le mois dernier. Les journalistes et rédacteurs étaient invités à Londres pour essayer Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avant tout le monde, Konami a noté 88 % d'avis positifs, les retours soulignant la fidélité et le respect au jeu d'origine, les graphismes soignés, la meilleure liberté de mouvements en étant allongé et les contrôles plus fluide. Il y avait donc 12 % d'avis mitigés ou négatifs, avec cette fois des critiques concernant la trop grande fidélité au jeu de base, le peu de nouvelles fonctionnalités ou encore les zones de jeu fermées par une séparation et un écran de chargement. Les développeurs se justifient en rappelant qu'ils ont voulu rester fidèles au concept de base de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sans changer son game design.

Nous avons également eu droit à un extrait de la cinématique d'ouverture du remake, évidemment similaire à celle de 2004 et avec surtout les noms de l'équipe de développement de l'époque. Oui, le nom de Hideo Kojima est donc bien là (et visible dans l'extrait du jour), mais le jeu n'est pas introduit comme « A Hideo Kojima Game ». Le texte « Basé sur Metal Gear Solid 3 » le remplace, Noriaki Okamura explique seuls les jeux réalisés par Kojima ont la fameuse mention. Il prend pour exemple ses propres réalisations, dont Metal Gear Solid: Portal Ops, qui n'est pas « A Hideo Kojima Game », Metal Gear Solid Delta: Snake Eater suivra donc cette logique.

Enfin, les deux hommes ont répondu aux questions des internautes, avec notamment l'affaire Metal Gear Rising Revengeance. Le beat'em all de PlatinumGames avait fait son retour sur les boutiques en ligne au Japon, avant d'être rapidement retiré de la vente. Jiro Oishi explique que la vente sur le territoire nippon était une erreur, le titre n'était destiné qu'à l'Amérique du Nord, il ne devrait donc pas faire son retour sur les boutiques japonaises. Concernant Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Noriaki Okamura en est toujours à la sélection des jeux, plus difficile que pour le Vol. 1 car certains jeux n'ont pas de portage HD, ou sont déjà en Haute Définition, avec un code bien différent des plateformes actuelles. Et surtout, le studio veut prendre son temps et éviter de refaire les mêmes erreurs qu'avec le premier opus, bourré de soucis techniques au lancement.

C'est tout ce qu'il faut retenir de cet épisode de Production Hotline #02 pour la saga Metal Gear, en espérant que Konami dévoile des informations plus croustillantes concernant Metal Gear Solid Delta: Snake Eater lors du Tokyo Game Show 2024 à la fin du mois. Les plus impatients peuvent déjà précommander le jeu en Deluxe Edition à 99,99 € sur Amazon.