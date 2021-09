Metroid Dread : une intense et menaçante bande-annonce diffusée, avec trois publicités japonaises en bonus

Il ne reste plus que deux semaines avant le lancement de Metroid Dread sur Switch, qui a encore refait parler de lui cette semaine avec la présentation de ses zones de jeu et de certaines créatures dont nous croiserons la route. Avec la diffusion d'un Nintendo Direct ce vendredi à minuit, il était évident que l'éditeur mettrait en avant cette production signée MercurySteam, au moins avec une brève vidéo, et ça n'a pas loupé.

L'accent a donc été mis sur l'aspect survie face aux terribles menaces qu'abrite ZDR, dont les robots E.M.M.I., le mystérieux guerrier Chozo doté d'une armure de puissance et le retour de Kraid, bien menaçant même enchaîné. Le montage est court, mais intense, de quoi faire monter l'adrénaline. Et si vous en voulez un peu plus, trois publicités japonaises ont aussi été diffusées ces dernières heures.

Metroid Dread, c'est donc pour le 8 octobre sur Switch et vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 44,99 €.

