Metroid Dread : des difficultés Terreur et Novice ajoutées via une mise à jour, un mode Boss Rush en approche

Metroid Prime 4 a été annoncé à l'E3 2017 par un simple logo, mais son développement ne s'est visiblement pas du tout passé comme prévu. Nous n'avons en effet eu aucune nouvelle concrète de lui depuis. Et dans le même temps, des rumeurs voulaient que Metroid Prime Trilogy, puis finalement simplement Metroid Prime, soit remastérisé en HD pour la Switch, histoire d'introduire le retour de la franchise.

Aucun des deux n'était finalement présent lors du Nintendo Direct de ce soir, au grand dam des fans. Mais Metroid Dread a lui eu droit à de belles annonces. Il va bénéficier de 2 mises à jour gratuites, apportant non pas des niveaux additionnels, mais des fonctionnalités inédites. Un premier patch sort aujourd'hui pour ajouter un mode Terreur où le moindre coup est synonyme de Game Over, un défi difficilement surmontable même pour les meilleurs, et surtout un mode Novice avec de meilleurs regains d'énergie pour les débutants.

Une autre mise à jour est prévue pour avril 2022 avec un mode Boss en Série pour enchaîner les combats contre les créatures les plus puissantes. En attendant d'avoir davantage d'informations sur le Boss Rush, Metroid Dread est disponible à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.