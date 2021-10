Tetris 99 : la tension s'installe avec le 26e Grand Prix et son thème Metroid Dread !

Depuis quelques mois, Nintendo a relancé la machine des Grands Prix dans Tetris 99, gâtant les joueurs mensuellement avec un thème tiré des jeux du moment de la Switch, une bonne manière d'en assurer la promotion. Après WarioWare: Get It Together! et Monster Hunter Rise, qui était plutôt une surprise puisque déjà un peu daté, c'est le dernier carton de l'éditeur que nous retrouvons, Metroid Dread.

Compte à rebours écris en chozo, thème musical de Samus Aran résonnant en début de partie avant de laisser place aux OST des zones E.M.M.I. et de la poursuite entre eux et l'héroïne si elle se fait repérer, ou encore musique d'acquisition d'un objet en guise de récompense pour le Top 1 et « avatars » de métroïdes pour les joueurs, tous les éléments sont là pour nous plonger dans l'ambiance de la licence et de son dernier épisode. Les règles de ce 26e Grand Prix sont elles identiques à ce que nous connaissons, à savoir acquérir 100 points en jouant, tout simplement.

Sortez vos agendas, il faudra vous connecter à Tetris 99 entre le vendredi 29 octobre à 9h00 et le mardi 2 novembre à 7h59 si vous souhaitez vous procurer ce thème Metroid Dread. Le jeu est sinon disponible sur le site de la Fnac pour 49,99 € et nos impressions peuvent être consultées ci-dessous.

