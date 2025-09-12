Metroid Prime 4: Beyond n'est pas ce que vous pensiez, Samus enfourche sa moto et fonce vers la sortie

Metroid Prime 4 jusqu'à présent





Cela fait désormais plus de huit ans que Nintendo a officialisé le développement d'un Metroid Prime 4, qui a subi un reboot annoncé début 2019, le remettant entre les mains de Retro Studios. Il aura ensuite fallu attendre jusqu'en juin 2024 pour qu'il soit enfin révélé concrètement avec comme titre Metroid Prime 4: Beyond, nous montrant alors des passages du début de l'aventure, que nous avons pu comme de nombreux joueurs expérimenter depuis, ainsi qu'un teasing d'un environnement luxuriant. Cette planète baptisée Viewros a ensuite fait l'objet d'une bande-annonce en mars dernier, tandis que nous découvrions les nouveaux pouvoirs psychiques de Samus et apercevions sa nouvelle armure. Depuis, en dehors de son officialisation sur Switch 2 en plus de l'ancienne console de la firme, c'est surtout une erreur publicitaire qui a fait parler du FPS... dont nous attendions plus que jamais une date de lancement.

Samus n'a peur de personne sur sa...





Attendu au tournant, Metroid Prime 4: Beyond ne pouvait pas faire l'impasse sur le Nintendo Direct de ce vendredi, où un nouvel aperçu a donc été donné... pour le moins inattendu. Clairement, nous n'avions effleuré que la surface du jeu jusqu'à présent, car il promet d'être vaste, Retro Studios ayant trouvé bon d'intégrer à l'arsenal de Samus un nouveau moyen de locomotion qui fera passer l'Accélérateur pour une relique du passé : une moto baptisée Vai-O-La.

Le début de la vidéo aurait clairement eu sa place dans un Xenoblade et est bien loin de la végétation déjà vue jusque là sur Viewros, mais nous ne tardons donc pas à voir la chasseuse de prime sur son nouveau bolide alors qu'elle porte la nouvelle armure qui avait été teasée et dont nous ne connaissons toujours pas le nom. C'est donc dans un désert que nous la voyons faire une roue alors que l'arbre gigantesque vu auparavant trône au loin à l'horizon. Sommes-nous face à un monde ouvert ou juste de très grandes zones interconnectées ? Si la finition de l'engin et du personnage semble avoir bénéficié d'un certain soin, le reste risque de faire tiquer les joueurs. Rajoutons à cela que les séquences sont tirées de la version Switch 2, de quoi faire peur aux possesseurs de la précédente console de Nintendo.

Des phases de tir seront présentes au guidon de cette moto à la troisième personne et la glissade façon Akira fera partie intégrante des commandes. Une fois le pied posé à terre, la caméra repassera en vue FPS pour des phases de jeu plus traditionnelles. Outre l'introduction d'une variété d'ennemis, dont une meute de loups, plusieurs autres biomes sont donc montrés, assez classiques il faut l'avouer avec par exemple de la glace et de la lave. Pour autant, il semble que les effets climatiques qui leur sont associés fassent partie des dangers à surmonter pour s'échapper de la planète, entre blizzard aveuglant et vents violents faisant osciller les plateformes.

Notons également l'utilisation d'un fouet psychique sortant directement de la main de Samus. Enfin, nous revoyons ce bon vieux Sylux, qui ne sera donc pas là que pour la figuration lors du prologue.

Les dates de sortie de Metroid Prime 4: Beyond et de ses amiibo





Annoncé dès son retour médiatique comme devant paraître en 2025, Metroid Prime 4: Beyond va-t-il finalement bien voir le jour cette année ? Fort heureusement oui, sa date étant donc fixée au 4 décembre sur Switch 2 et Switch. Espérons que cette dernière tiendra la route. Des visuels sont à retrouver en page suivante pour s'en faire une idée.

Le même jour, un amiibo de Sylux sera mis en vente, tandis que deux autres de Samus seront commercialisés dès le 6 novembre, la mettant en scène seule et assise sur sa Vai-O-La.

