Miasma Chronicles : 17 minutes de gameplay pour le RPG tactique des créateurs de Mutant Year Zero: Road to Eden

Malgré certaines qualités, The Beared Ladies n'aura pas marqué les joueurs avec Mutant Year Zero: Road to Eden, un Tactical RPG très inspiré des XCOM. Mais le studio a désormais le soutien de 505 Games pour développer Miasma Chronicles, qui avait été brièvement dévoilé lors du Spring 2022 Showcase de l'éditeur l'année dernière.

Cette semaine, Miasma Chronicles est de retour avec pas moins de 17 minutes de gameplay. Pas question de juger l'aspect définitif ici, il s'agit d'une vidéo issue de la version pré-alpha du jeu de rôle tactique, mais c'est l'occasion de découvrir des combats au tour par tour toujours dans l'esprit des XCOM, dans une version post-apocalyptique de l'Amérique ravagée par le Miasma. Voici d'ailleurs une présentation du titre :

Dans un futur pas si lointain, l'Amérique a été ravagée par une force sauvage et inconnue, le « Miasma ». Faites la rencontre d'Elvis, un jeune homme arrivé dans la ville minière de Perma alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Confié par sa mère à son grand « frère » robotique, il a reçu un gant mystérieux qui lui permet de contrôler le Miasma. Accompagnez ces deux frères dans leur quête à travers des terres désolées post-apocalyptiques tandis qu'ils cherchent des réponses. Des réponses qui pourraient bien changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Gameplay d'exploration en temps réel avec des combats tactiques au tour par tour et des éléments de RPG.

Explorez des environnements sublimes et rencontrez des personnages excentriques.

Donnez à vos héros l'avantage au combat grâce à des capacités et armes améliorables.

Vivez une histoire de fantasy évolutive qui fera la lumière sur le Miasma. Les créateurs de Mutant Year Zero: Road to Eden vous proposent une jolie aventure tactique que vous n'êtes pas près d'oublier.

Miasma Chronicles est toujours attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Mutant Year Zero: Road to Eden à 13,99 € (-60 %) sur GOG.com.