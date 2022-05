Miasma Chronicles : The Bearded Ladies (Mutant Year Zero: Road to Eden) dévoile son prochain jeu via un intriguant teaser

En guise de one more thing à son Spring 2022 Showcase qui n'aura sans doute pas excité les foules faute de jeux d'envergure, 505 Games a tout de même présenté un projet qui a su retenir notre attention, et ce dès l'annonce de son développeur : The Bearded Ladies. Les Suédois à qui nous devons Mutant Year Zero: Road to Eden avaient ensuite récidivé en lançant en 2020 le jeu de stratégie Corruption 2029 et reviendront prochainement avec un certain Miasma Chronicles.

Pour le moment, seule une bande-annonce teaser cinématique permet de découvrir ce projet à l'ambiance post-apocalyptique visiblement si chère au studio. Nous y découvrons le personnage principal de l'aventure, un certain Elvis, alors qu'il tente d'ouvrir un portail en maniant un étrange gant hérité de sa mère, apparemment coincée de l'autre côté. Sauf que la tentative ne fonctionne pas... Il sera accompagné par un robot baptisé Diggs qui le surnomme « petit frère » à deux reprises, laissant supposer qu'il s'agit plus que d'une machine.

Du reste, il faudra repasser, mais les visuels ci-dessous dépeignent différents environnements d'un monde futuriste en ruine. Nous pouvons également y distinguer les deux personnages essayant d'être discrets, avec ce qui semble être un potentiel ennemi. Alors, est-ce que le studio jouera à nouveau la carte du jeu de rôle stratégique ? Wait & see.

Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir patienter, car Miasma Chronicles ne sortira pas avant 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Mutant Year Zero: Road to Eden est lui toujours disponible sur GOG.com, avec une démo si vous souhaitez l'essayer.