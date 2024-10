Microids lance son département « Éditeurs tiers » avec un premier jeu très attendu

Microids continue de se diversifier, l'éditeur et développeur français distribue déjà plusieurs jeux vidéo dans l'Hexagone, mais il lance cette semaine son département « Éditeurs tiers » avec des ambitions à l'international. Un premier titre est déjà annoncé, édité par Kwalee et développé par Fallen Tree Games.

Microids a en effet signé un accord de distribution et d'édition à l'international pour The Precinct, un jeu d'action policier bac à sale à l'ambiance « néon-noir ». Voici une brève présentation de ce jeu, attendu en fin d'année avec une édition physique sur PS5 et Xbox Series X grâce à Microids Éditeurs tiers :

Dans The Precinct, les joueurs incarnent le jeune officier Nick Cordell Jr. dans l'Amérique des années 1980. Ils devront affronter des gangs rivaux, la dégradation urbaine et la corruption au sein de la police, tout en tentant de rétablir l'ordre dans une ville en difficulté. Sur le terrain, cela signifie patrouiller et maintenir l'ordre dans une ville où des crimes générés de manière procédurale se produisent, allant des infractions de stationnement aux braquages de banques, dans le but de protéger les citoyens, ne serait-ce que pour un jour de plus.

Microids rappelle au passage qu'il a déjà édité des versions physiques de Sifu, F.I.S.T Forged In Shadow Torch, House of the Dead, Front Mission 1st ou encore Oddworld Soulstorm et distribué Cuphead, Five Nights at Freddy's: Security Breach, Police Simulator, Awaken: Astral Blade et Dungeons 4 en France. Stéphane Longeard, CEO de Microids, déclare :

Nous sommes heureux d'annoncer la création de ce département « éditeurs tiers » qui va nous permettre de propulser notre savoir-faire vers de nouveaux acteurs, mais aussi de renforcer les relations avec nos partenaires historiques. Ces partenariats stratégiques montrent notre capacité à collaborer avec des acteurs majeurs du secteur, offrant ainsi une diversité et une qualité de jeux exceptionnelles à notre public. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de porter les versions retail de The Precinct à un public mondial et de continuer à enrichir notre catalogue avec des titres emblématiques.

Ben Forrester, vice-président de la distribution PC et consoles chez Kwalee, rajoute :

Nous sommes ravis de nous associer à Microids pour faire découvrir The Precinct à un public plus large. Leur expertise en distribution physique s'aligne parfaitement avec notre vision du jeu, et ensemble, nous sommes déterminés à offrir une expérience de jeu exceptionnelle qui résonnera auprès des fans du monde entier.

En attendant de découvrir The Precinct, vous pouvez retrouver tous les jeux de Microids sur Gamesplanet.