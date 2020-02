Dragon Quest of the Stars se lance en Occident avec une cinématique animée, un premier évènement pour éliminer Lordragon disponible

Cela fait des années maintenant, depuis le 15 octobre 2015, que les joueurs japonais peuvent profiter de Dragon Quest of the Stars. Il aura fallu attendre le mois de septembre dernier pour qu'enfin Square Enix réponde à l'appel des fans occidentaux souhaitant en profiter dans leur langue en annonçant une sortie occidentale. Et nous y voilà !

C'est avec une cinématique bien classe et à l'héroïsme exacerbé que le jeu mobile a été lancé ces dernières heures, adoptant pour rappel un modèle free-to-play avec microtransactions. Bonne nouvelle d'ailleurs pour les joueurs manquant de place sur leur smartphone, toutes les données peuvent être installées sur le stockage externe, ce que ne permettent pas forcément tous les jeux sur le marché ! En revanche, de nombreuses personnes rapportent déjà des problèmes de connexion aux serveurs, sans doute liés à l'afflux de la sortie. Dans tous les cas, si vous réussissez à vous connecter, il est déjà possible de prendre part à un évènement temporaire dont le but est d'éliminer Lordragon afin d'acquérir l'équipement de Tantegel.

Pour terminer, oui, Dragon Quest of the Stars est entièrement traduit en français, alors faites-vous plaisir.