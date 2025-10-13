Minecraft : les fans l'attendaient, la suite est officialisée, mais il faudra être patient

Avec près d'un milliard de dollars récoltés au box-office, selon Box Office Mojo, Minecraft, le film est un énorme succès pour Mojang Studios et Legendary Pictures. Le long-métrage avec Jack Black, Jason Momoa, Sebastian Hansen et Emma Myers a su séduire les très nombreux fans du jeu bac à sable imaginé par Notch, les studios se frottent les mains et une suite avait rapidement été envisagée.

Un nouveau film Minecraft annoncé





C'est désormais officiel ! Comme le rapporte Deadline, Mojang Studios et Legendary Pictures ont annoncé Minecraft 2, le film (A Minecraft Movie 2). Le réalisateur Jared Hess se glissera une nouvelle fois derrière la caméra pour mettre en scène cette suite, qui sera scénarisée par Chris Galletta et lui-même. Il faudra cependant patienter pour découvrir le casting, mais Jason Momoa sera producteur de cette suite.

Quand sortira Minecraft 2, le film ?





Les choses devraient aller assez vite, la date de sortie de Minecraft 2, le film est déjà fixée au 23 juillet 2027 au cinéma outre-Atlantique. En attendant de découvrir davantage d'informations, vous pouvez retrouver le premier film en Blu-ray 4K UHD Édition spéciale steelbook exclusif à 24,99 € chez Leclerc.