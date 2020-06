Mixer : Microsoft ferme le concurrent de Twitch et s'associe à Facebook Gaming, Ninja retrouve sa liberté !

Mixer a été lancé en 2016 par Microsoft, avec pour objectif de concurrencer Twitch sur le marché de la vidéo en direct. Le site de streaming s'est fait remarquer ses dernières années par sa forte intégration à la Xbox One, et surtout ses contrats délirants avec des créateurs de contenu pour s'offrir leurs services en exclusivité, comme avec Ninja en août dernier. La sauce n'a cependant jamais vraiment pris, alors pour éviter de continuer à aller droit dans le mur, Microsoft vient de prendre une décision radicale : Mixer va fermer !

Le site ne sera plus accessible à compter du 22 juillet prochain, mais ce n'est pas pour autant que le constructeur en a fini avec le streaming. Il a décidé de s'associer avec Facebook Gaming pour l'avenir, où toute l'activité se poursuivra de manière très fluide. Le 22 juillet, les partenaires de Mixer deviendront automatiquement des partenaires Facebook Gaming, et tous ceux qui monétisaient leur contenu entreront dans le programme de rémunération de Facebook, Level Up. Enfin ça, c'est pour les streameurs classiques, car les stars comme Ninja, Shroud et d'autres ont vu leur contrat rompu suite à cette annonce, et peuvent désormais aller sur la plateforme de leurs choix ! Pour ce qui est des viewers, ils recevront des cartes cadeaux Xbox équivalentes à leur Ambre ou leurs abonnements payants.

« Nous avons commencé assez loin derrière, en comparant les spectateurs actifs mensuels de Mixer et les chiffres des plus grands des grands joueurs », explique Phil Spencer, responsable de la branche chez Microsoft, dans une interview à The Verge. « Je pense que la communauté Mixer va vraiment bénéficier de la large audience de Facebook grâce à leurs propriétés, et leur capacité à atteindre les joueurs de manière très transparente via la plateforme sociale de Facebook ».

Comme le rapporte The Verge, l'objectif assumé est de construire une communauté plus large avant l'arrivée de Projet xCloud, qui profitera d'ailleurs de fonctionnalités croisées avec Facebook Gaming. Il sera par exemple possible de lancer directement un jeu en train d'être streamé via l'application.



Lorsque nous pensons à xCloud et à l'opportunité de débloquer du contenu pour 2 milliards de joueurs, nous savions qu'il allait être extrêmement important que nos services atteignent un large public et Facebook nous donne clairement cette opportunité.

Les technologies derrière Mixer ne vont cependant pas être totalement abandonnées, Phil Spencer expliquant au passage qu'elles serviront à améliorer Microsoft Teams et autres pour les interactions en direct. Tout va donc changer sur la forme, mais pas sur le fond, mais êtes-vous prêts à suivre vos streameurs préférés sur Facebook Gaming ?

