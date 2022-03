Razer dévoile l'Audio Mixer et la Key Light Chroma pour les streameurs

Le catalogue de Razer est varié, le constructeur s'adresse avant tout aux joueurs, mais également aux créateurs de contenus sur la Toile. Il a présenté cette semaine le Seiren BT, un micro-cravate bien pratique pour enregistrer de l'audio en déplacement ou sans s'encombrer d'un gros microphone, mais ce n'est pas tout.

Razer rajoute également dans son catalogue le boîtier de mixage Audio Mixer ainsi que l'éclairage Key Light Chroma, dont voici les détails :

Le Razer Audio Mixer : un contrôle audio combiné

Le nouveau Razer Audio Mixer est un boîtier tout-en-un fait pour le streaming. Grâce à une série d’entrées audio et un puissant logiciel de mixage intégré, les streameurs sur ordinateur peuvent mieux contrôler le mixage son de leur live. Ce niveau de contrôle requiert traditionnellement une installation complexe et encombrante de plusieurs appareils. Mais le Razer Audio Mixer combine tous les appareils en un seul mixer 4 entrées personnalisable, simple à utiliser et à paramétrer.

Le Razer Audio Mixer permet aux streameurs de contrôler plusieurs entrées audios à la volée, d’équilibrer le volume des différentes sources, de couper de son de certaines si besoin et même d’ajouter des effets sonores pour améliorer leurs streams. Ce niveau de contrôle est simple et facile à paramétrer, le rendant accessible à tous les streameurs, quelle que soit leur expertise technique. Ceci est possible grâce à la prise en charge des connexions audios les plus utilisées comme l’hybryd-XLR (avec un Phantom Power de 48V), le TRS Line In and Out, l’Optical TOS et bien plus.

Le puissant logiciel Razer Audio Mixer est une suite centralisée de mixage audio, totalement intégrée à Razer Synapse 3 qui prend en charge toutes les entrées sonores numériques dont le son du jeu, du système d’exploitation, du chat et la musique. Au travers de Razer Synapse 3, les utilisateurs peuvent avoir accès à une série de réglages audios allant du traitement des bruits parasites par un logiciel aux effets de réverbération et de modification de voix en passant par un égaliseur de son. Chaque source audio peut être équilibrée, mixée et attribuée aux différents boutons de l’Audio Mixer. Les paramètres et le traitement audio étant gérés par le processeur intégré à l‘Audio Mixer, les ressources système de l’ordinateur sont libérées.

Le Razer Audio Mixer élimine les inconvénients d’un son de qualité professionnel lors des streams en simplifiant le paramétrage grâce à des entrées directes et en donnant à l’utilisateur un contrôle total sur les sources audios, mixes, effets et paramétrages de microphone. En prenant en charge à la fois les sources sonores analogiques et numériques, le réglage de la source, le mixage par canal et le fondu, la coupure du son et les effets en direct, les streameurs ont maintenant une solution tout-en-un capable de faire face à toutes les combinaisons de sources matérielles et logicielles. Cela fait du Razer Audio Mixer un incontournable pour les futurs streameurs.

Razer Key Light Chroma : la clef pour un éclairage professionnel

La Razer Key Light Chroma est une solution tout-en-un, alimentée par Razer Chroma RGB, apportant aux streameurs sur ordinateur une infinité de couleurs et leur permettant de créer des streams uniques, captivants bercés de lumière. Grâce à la Razer Streaming App ou au Razer Synapse 3, les streameurs peuvent avoir accès à une série de préréglages, synchroniser la lumière avec d’autres appareils compatibles Chroma RGB et même la synchroniser avec les notifications de stream pour proposer une expérience unique.

Pour des streams plus créatifs, la Key Light Chroma peut afficher plus de 16.8 millions de couleurs. Cela apporte ainsi une infinité de nuances de couleur pour apporter une atmosphère et encourager l’engagement de l’audience grâce à une modification de la lumière en fonction des emotes des spectateurs, des alertes, des big-ups et bien plus encore. En plus du Razer Chroma RGB, la Razer Key Light Chroma peut aller jusqu’à 2 800 Lumens et a une température lumière allant de 3 000 K à 7 000 K. Cela est suffisamment brillant pour toutes les installations de streams et même pour éclairer une pièce entière ou pour les streameurs RV.

La Razer Key Light Chroma est fournie avec une perche qui peut se fixer sur le bureau avec une pince, surmontée d’une rotule à vis ¼". Des trous de chaque côté du panneau permettent de positionner la Key Light Chroma en mode paysage ou en mode portrait, la rotule permettant d’ajuster l’angle. Pour inonder toute la pièce de lumière, la perche peut s’élever jusqu’à 1,3 m au-dessus du bureau. La perche peut également être abaissée à 55 cm pour éclairer le visage.

Alimenté par un adaptateur de 52,5 W, la Razer Key Light Chroma est compatible Wifi et Bluetooth, donnant ainsi à l’utilisateur la liberté de contrôler l’éclairage depuis Razer Synapse 3 ou depuis l’application mobile Razer Streaming.