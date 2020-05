Moero Crystal H : des versions occidentales annoncées, avec une édition physique

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de jeux de rôle sexy et humoristiques, Eastasiasoft vient d'annoncer qu'il allait distribuer Moero Crystal H en Occident. Le titre de Compile Heart et Idea Factory est pour rappel une version Switch complète, en HD et traduite en anglais de Moero Crystal, sorti en 2015 sur les PS Vita japonaises, dérivé de Monster Monpiece et Moero Chronicle.

Moero Crystal H est donc attendu en Europe et en Amérique du Nord dans le courant de l'année 2020 sur l'eShop des Nintendo Switch, mais les collectionneurs pourront précommander dès le 28 mai prochain une édition physique distribuée exclusivement par Play-Asia. Elle inclura notamment le jeu sur cartouche, des planches d'autocollants, la bande originale sur CD et un artbook.

Moero Crystal H est pour rappel un jeu de rôle façon dungeon crawler avec des combats au tour par tour, plus de 80 filles-monstres à recruter et un tas de sous-vêtements à collectionner. La cinématique d'introduction de cette version Switch est à admirer ci-dessus.