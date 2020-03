MotoGP 20 : Valentino Rossi fait le tour du circuit de Mugello pour montrer le nouveau gameplay

MotoGP 20 a été annoncé le mois dernier, avec le retour du Mode Manager, une optimisation plus poussée en mode Carrière, des dommages aérodynamiques et bien évidemment un contenu actualisé. Nous avions même eu droit à des images et une bande-annonce garnie de quelques scènes utilisant le moteur de jeu.

Mais à quoi ressemble vraiment le gameplay de ce nouvel épisode de l'inarrêtable saga de Milestone ? C'est ce que nous découvrons avec une vidéo d'à peine deux minutes, dans laquelle Valentino Rossi fait un tour du circuit de Mugello, sur une piste humide, avec sa Yamaha #46.

L'occasion pour nous d'apprécier un peu la nouvelle physique des bolides, et d'entrapercevoir les mécaniques de gestion du carburant et de détérioration des pneus qui poussent le réalisme encore plus loin. Gare également à ne pas abimer les bécanes et leurs nouveaux ailerons aérodynamiques pour éviter les pertes de performance. Forcément, tout cela aura plus de sens manette en main ! la date de sortie de MotoGP 20 n'est de toute manière plus pour dans très longtemps, le jeu est prévu pour le 23 avril 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.

