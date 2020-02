MotoGP 20 : date de sortie et trailer pour l'épisode avec un Mode Manager et des dégâts réalistes

À chaque année son nouveau MotoGP, et c'est grâce à la régularité de Milestone que nous pouvons profiter de toutes ces itérations. Les Italiens, en collaboration avec Dorna, enchaînent avec un MotoGP 20, officiellement révélé ce jeudi avec une bande-annonce plus tournée vers l'ambiance que les images de gameplay pures.

Le jeu capitalisera sur les acquis de la série et la nouvelle IA neuronale introduite en 2019, en prenant cette fois une tournure plus stratégique pour investir les joueurs des stands aux circuits. Le Mode Manager fera ainsi son retour avec des fonctionnalités améliorées, où nous pourrons gérer l'entourage du pilote, analyser les données de course, développer des bécanes et prendre des décisions clés. L'optimisation du bolide sera d'ailleurs plus poussée que jamais, avec un tas de composants à échanger contre des points de développement ou du temps de R&D. Aérodynamique, électronique, puissance du moteur, consommation de carburant et bien plus seront paramétrables à cette occasion.

Sur le terrain, le réalisme ira également plus loin avec la gestion du carburant, la consommation asymétrique des pneus et, enfin, des dommages aérodynamiques qui joueront autant sur l'aspect que sur les performances de la moto ! Les défis, l'IA neuronale, l'éditeur de personnages et le jeu en ligne ont aussi droit à leur lot de nouveautés.

Un tout nouveau Mode Défis Historiques. L’un des modes de jeu favoris de la communauté sera de retour dans un tout nouveau format, avec des courses complètes générées de façon aléatoire, que les joueurs devront gagner pour débloquer les pilotes et motos légendaires.

L’Intelligence Artificielle passe en mode 2.0. Ce que nombreux qualifiaient d’utopique est devenu une réalité. L’A.N.N.A (un acronyme pour Artificial Neural Network Agent) de l’année dernière a rendu l’Intelligence Artificielle du jeu plus rapide, plus naturelle et plus juste. Cette année, les développeurs de Milestone ont encore amélioré ses capacités pour permettre à l’IA de gérer sa consommation de carburant et ses pneus, comme le font les pilotes.

De nouveaux éditeurs de personnages. Grâce aux autocollants, aux casques ou numéros de courses entre autres, les joueurs de MotoGPTM20 pourront customiser les motos de leur Équipe Personnalisée et arborer un style unique sur la piste.

La meilleure expérience en ligne. Des serveurs dédiés au mode Multijoueur permettent une expérience en ligne fiable et amusante. Désormais, des améliorations qui stimuleront la jouabilité dans l’ensemble des modes de jeu en ligne ont été ajoutées : parties publiques, parties privées et le mode Directeur de Course.

La date de sortie de MotoGP 20 est prévue pour le 23 avril 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.