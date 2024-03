Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, Isshiki Ōtsutsuki écrase tout en vidéo, un premier évènement Combat de ninjas disponible

La semaine dernière, Bandai Namco dévoilait le prochain personnage jouable de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections dans le cadre de son Season Pass, le datant à ce jeudi 28 mars. Après Hagoromo Ōtsutsuki présent dans le manga original de Masashi Kishimoto, c'est un autre membre de ce clan issu de la suite de l'œuvre qui a donc été ajouté, Isshiki Ōtsutsuki. Si vous souhaitiez le voir en action avant de craquer, sa bande-annonce de gameplay nous montre toutes ses offensives.

Pour avoir effectué quelques combats avec, il devrait surtout plaire aux joueurs préférant le corps à corps avec son Coup de pied sismique et la faible distance pour toucher l'adversaire afin de déclencher sa Technique secrète Daikokuten : Sukunahikona, Double chute. Daikokuten : Flammes de karma propose toutefois une bonne alternative à distance. En Éveil, il dispose des jutsus Daikokuten : Météore et Daikokuten : Calamité.

Comme pour son prédécesseur, il est vendu 5,99 € séparément ou inclus dans le Season Pass à 24,99 €, et son pack inclus 12 bravades et 5 images de carte d'information ninja, mais aussi deux costumes pour Boruto et Sasuke issus de l'arc Saut dans le temps de l'anime. Notez qu'en plus des 2,673 Go de la mise à jour, il faut penser à aller télécharger le personnage pour qu'il soit débloqué.

La fin de la vidéo introduit quant à elle les Combats de ninjas, un type d'évènement temporaire disponible via l'onglet Combat en ligne. Comme dans un Splatoon, il faut effectuer un choix, ici entre Rasengan (Orbe tourbillonnant) et Chidori (Mille oiseaux). Le camp qui remportera la victoire sera basé sur le nombre de joueurs ayant choisi l'un ou l'autre, mais aussi en fonction des cristaux récupérés dans les deux types de combats proposés : Concours classé et Concours à objectifs. Bon, ce n'est clairement pas fou et vous n'avez que jusqu'au 2 avril à 3h00 pour y participer.

Et histoire d'inciter encore plus les joueurs à participer, des titres limités (bonjour le FOMO) seront offerts après la fin de l'évènement en fonction des points marqués :

Prix d'honneur : 50 000 points ou plus ;

Prix d'excellence : entre 35 000 et 49 999 points ;

Prix de performance : entre 20 000 et 34 999 points ;

Prix d'esprit combatif : entre 10 000 et 19 999 points ;

Prix de participation : pouvoir y entrer.

En jouant à peu près bien, il est facile d'obtenir environ 500 points par partie et sans doute même un peu plus, autant dire qu'il faut disputer énormément de combats si vous visez le plus haut titre. De plus, des bonus se cumulent au fil des parties, trois affrontements nous récompensant par un ou plusieurs Tickets d'échange pour un total de 15, soit 45 combats.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections est actuellement vendu dès 44,09 € sur Amazon pour les consoles et 50,99 € sur PC chez Gamesplanet.

