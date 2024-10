TEST Mika and the Witch’s Mountain : quand Kiki la petite sorcière rencontre le jeu vidéo

Les amoureux des films de maître Miyazaki sont en émois à l’apparition de ce projet indépendant encore en accès anticipé. Si vous avez toujours eu envie d’incarner Kiki dans un Mika and the Witch’s Mountain, ce qui suit pourrait vous intéresser. Si l’inspiration du film de 1989 saute au visage immédiatement, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit ici d’un projet à faible budget. Allons droit au but, la durée de vie est courte, un peu moins de dix heures (mais un petit prix de 20 €), même en savourant tout le contenu proposé. Toutefois, le gameplay est plutôt appréciable, du moins si vous avez aimé un certain Death Stranding. Tout comme dans le long métrage, Micka s’improvise livreuse (mais ici, afin de s’acheter un nouveau balai). En effet, elle a pour projet d’étudier à l’école de magie du phare Gaun, mais sa première épreuve est plutôt brutale...

L’esprit du film Kiki se fait ressentir tout au long de l’aventure.

La sorcière et directrice Oragani la pousse brusquement dans le vide, en lui demandant de revenir à l’établissement en volant. Oui mais voilà, le balai magique familial de Micka se casse dans la chute. La petite fille n’a d’autre choix que d’obtenir assez d’argent pour le remplacer. Elle est engagée dans l’agence de livraison du village, où son balai rafistolé lui sert de moyen de transport. Vous jouez une grande majorité en lévitant dans tous les coins, ce qui procure une expérience de jeu très agréable. Seul bémol, l’inertie des contrôles est parfois frustrante, viser un endroit précis n’est pas toujours évident.

Au fur et à mesure de la progression, nous découvrons une ribambelle de protagonistes avec qui nous sympathisons. Des dialogues simplistes qui démontrent que le jeu est assez orienté pour des enfants. Cependant, l’intrigue propose quelques rebondissements assez appréciables. Forcément, si nous incarnons une livreuse, l'effet Fedex des missions n’est pas bien loin... Des allers-retours aux mêmes endroits sont occasionnellement redondants. L’objectif principal est de remonter progressivement en altitude pour retourner à l’école (le tout en obtenant des balais plus performants régulièrement).



Du côté des graphismes, The Legend of Zelda: The Wind Wake fait partie des références, bien que le character design ait un style relativement épuré. L’avantage pour les joueurs PC, vous pouvez le faire tourner sur une machine vieille de dix ans et plus. Certains effets aident bien à l’immersion, notamment en traversant des zones spécifiques. Même si la variété des environnements est assez limitée, il est plaisant d’explorer les moindres recoins de cette petite île. Du point de vue de la bande son, c’est là aussi assez simpliste mais quelques compositions se démarquent malgré tout. Si vous avez joué aux précédents jeux du studio (Summer in Mara ou Kao and the five pirates), vous reconnaîtrez un ou deux morceaux.

Même si le gameplay ne révolutionne pas le genre, nous avons passé un bon moment sur le jeu. L’esprit du film Kiki se fait ressentir tout au long de l’aventure, Micka a également une personnalité légèrement naïve... Certains personnages n’hésitent pas à la manipuler, ce qui occasionne des envies de révoltes de temps à autre. Le contenu secondaire n’est pas en reste, avec une multitude d’objets cachés partout sur l’île (utilisés pour débloquer de la cosmétique). Vous l'aurez donc compris, malgré diverses lacunes, nous vous le recommandons si vous êtes motivés pour quelques parties amusantes sans l'ombre d'un challenge.



Si vous souhaitez voir le jeu de plus près, voici une session de stream avec le système cloud gaming CloudDeck.

Les plus Ambiance travaillée

Gameplay agréable

Se déplacer partout en lévitant c'est fun !

Jeu à petit prix (mais en accès anticipé) Les moins Durée de vie assez courte

Maniabilité parfois délicate

Missions parfois un peu Fedex

Notation Graphisme 12 20 Bande son 10 20 Jouabilité 15 20 Durée de vie 8 20 Scénario 9 20 Verdict 13 20