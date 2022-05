Blair Witch : Bloober Team a préféré cette licence à Saw

Bloober Team s'est fait une belle réputation auprès des amateurs de jeux d'horreur avec les Layers of Fear, mais aussi avec Observer. Et après ces titres, il a développé Blair Witch, un titre toujours horrifique inspiré des films en found footage et édité par Lionsgate Games. Mais il aurait pu choisir une autre licence.

Piotr Babieno, CEO de Bloober Team, s'est récemment entretenu avec IGN, et il est revenu sur la conception de ce jeu Blair Witch, grâce à l'agence d'artistes United Talent Agency qui l'a mis en relation avec Lionsgate, distributeur de nombreux films. Piotr Babieno déclare ainsi :

Je travaillais avec notre bon partenaire, United Talent Agency. Nous rencontrions de nombreuses personnes de l'industrie d'Hollywood. UTA est très reconnaissable et entretient de bonnes relations avec tous les grands studios de cinéma. Nous avons parlé avec plusieurs studios, et certains d'entre eux sont venus nous voir et ont dit « D'accord, les gars, vous vous concentrez sur l'horreur et nous aimerions travailler avec vous ». Mais les propriétaires des licences ont été très directs : « Nous aimerions faire cette histoire. Nous aimerions avoir le jeu en 2021 [pour coïncider avec le lancement de notre film] », et ainsi de suite. Nous avons dit : « D'accord, ce n'est pas ce que nous voulons faire ». Lionsgate est venu nous voir et nous a dit : « Les gars, nous adorons Layers of Fear. Nous avons vu ce que vous faites avec Observer, nous aimerions donc travailler avec vous. Nous savons que vous aimeriez créer vos propres jeux, alors voici notre liste de licences d'horreur ; choisissez-en une. » Nous aurions pu choisir Saw, qui est plus populaire que Blair Witch, mais nous avons décidé de prendre Blair Witch, car l'univers a de nombreuses opportunités pour construire quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce projet.

Chose intéressante, Piotr Babieno explique que choisir Blair Witch ne lui a fermé aucune porte, et d'autres sociétés approchent encore Bloober Team en plus de Lionsgate pour développer des adaptations horrifiques. Mais le studio polonais est actuellement concentré sur plusieurs projets. L'un d'entre eux est en partenariat avec Konami, et des rumeurs laissent entendre qu'il s'agirait d'un remake de Silent Hill 2. Concernant Saw, eh bien, une nouvelle adaptation en jeu vidéo par Bloober Team est toujours possible, dans un futur lointain. La franchise a déjà eu droit à deux titres développés par Zombie Studios et édités par Konami, qui sont loin d'avoir marqué les joueurs. Vous pouvez retrouver le jeu Blair Witch à 29,99 € sur GOG.com.