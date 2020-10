Blair Witch: Oculus Quest Edition, le jeu d'horreur débarque en réalité virtuelle

Sorti l'été dernier, Blair Witch s'inspire évidemment du film Le Projet Blair Witch et nous emmène aux côtés d'Ellis, un ancien policier partant en compagnie de son chien Bullet à la recherche d'un enfant disparu dans la forêt de Blair, réputée hantée par une sorcière. Il est actuellement offert sur l'Epic Games Store, mais si vous ne trouviez pas le jeu assez terrifiant, peut-être le sera-t-il davantage en réalité virtuelle.

Bloober Team lance aujourd'hui sur l'Oculus Store Blair Witch: Oculus Quest Edition, une version entièrement repensée pour être jouée en réalité virtuelle, avec un nouveau système de contrôle optimisé, de nouvelles rencontres de créatures et de nouveaux évènements en jeu pour effrayer le joueur. Un système de commandes de gestes pour interagir de manière plus réaliste avec Bullet fait son apparition, permettant de lui donner des friandises et le caresser avec sa main et même jouer à « va chercher ». De nouvelles interactions avec l'environnement sont également disponibles, pour attraper, lancer et empiler des objets, tracer un plan sur le papier et interagir avec les tiroirs, portes, portails et boutons.

Blair Witch: Oculus Quest Edition sera disponible ce soir, à partir de 18h00 sur l'Oculus Store au prix de 25,7 €, Bloober Team explique que le titre a été pensé pour être joué avec l'Oculus Quest avec une résolution plus élevée et des textures de haute qualité, mais le titre arrivera dans les prochains mois sur d'autres plateformes de réalité virtuelle.

