Croc: Legend of the Gobbos, une mauvaise nouvelle inévitable pour le remaster

Argonaut Games est rené de ses cendres en 2024 pour développer une version remastérisée de Croc: Legend of the Gobbos, un jeu de plateforme sorti à l'origine en 1997. Le titre devait débarquer dans le courant du mois de décembre sur les consoles modernes, mais les développeurs annoncent une mauvaise nouvelle.

Non, pas de sortie surprise comme The Thing: Remastered, Croc: Legend of the Gobbos est repoussé au premier trimestre 2025. Un report de quelques semaines donc, justifié par Argonaut Games dans un communiqué. Le studio explique qu'il a besoin de davantage de temps pour terminer le développement et proposer un jeu à la hauteur des attentes, bref, le discours habituel en cas de report de date de sortie. Le studio est quand même conscient que les joueurs sont déçus de cette annonce après 27 ans d'attente, certains comptaient y jouer pendant leurs vacances des fêtes de fin d'année, mais il faudra se montrer patient.

Croc: Legend of the Gobbos sortira donc d'ici la fin du mois de mars 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en exclusivité sur GOG.com, qui offrira une copie du jeu original aux acheteurs. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.