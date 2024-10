Croc: Legend of the Gobbos, mois de sortie et grosse édition collector qui va ravir les nostalgiques des années 90

Source: Rock It Games et Argonaut Games

Croc: Legend of the Gobbos sera de retour d'ici la fin de l'année dans une version remastérisée pour les plateformes modernes. Le jeu de Argonaut Games proposera des graphismes HD, des commandes modernisées, une caméra améliorée des modes vidéo rétro, avec une exclusivité GOG.com sur PC. Le titre est également attendu sur PlayStation, Switch et Xbox, certains joueurs vont pouvoir craquer pour une belle édition collector.

Rock It Games va distribuer des éditions physiques de Croc: Legend of the Gobbos, mais seulement sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Une édition standard est proposée en précommande contre 39,99 $, avec le jeu et un manuel en couleurs, mais c'est surtout la Collector's Edition qui va faire craquer les joueurs nostalgiques. Voici ce qu'elle contient :

Une copie de Croc: Legend of the Gobbos avec un manuel en couleurs ;

avec un manuel en couleurs ; Une statuette en résine de Croc et un Gobbos mesurant 20 centimètres, avec un certificat d'authenticité signé et numéroté ;

Quatre CDs avec la bande originale, comprenant plus de 100 pistes (et un artwork parodiant Nervermind de Nirvana) ;

Un porte-clés Croc en PVC ;

Une planche d'autocollants Ultra3DFX ;

Une affiche double-face de 45x60 cm ;

Une boîte premium.

Cette édition collector de Croc: Legend of the Gobbos est disponible en précommande contre 129,99 $ chez Rock It Games. Ces deux éditions arriveront dans le courant du deuxième trimestre 2025, soit bien après le jeu. Argonaut Games annonce en effet que Croc: Legend of the Gobbos sortira en décembre 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, contre 29,99 $ en version dématérialisée. Vous pouvez déjà acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.