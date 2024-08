Croc: Legend of the Gobbos, Argonaut Games de retour avec un remaster

Dans les années 90, les jeux de plateforme en 3D sortaient à la chaîne suite au succès de Super Mario 64. En 1997, les joueurs ont pu découvrir un nouveau héros, Croc, un adorable crocodile qui devait sauver les Gobbos sur plusieurs îles. Un titre développé par Argonaut Games qui a eu droit à une suite, mais le studio a fermé ses portes en 2004 (après avoir lancé Catwoman...).

Tout cela fait remonter des souvenirs d'enfance, mais pas grand monde ne s'attendait à ce qu'Argonaut Games renaisse vingt ans plus tard sous la forme d'un éditeur en annonçant une version remastérisée de Croc: Legend of the Gobbos ! Le titre est attendu sur PC et « toutes les plateformes actuelles », avec des graphismes en haute définition et des commandes modernisées. Le Crocipedia, un musée virtuel avec des documents de design, des concepts arts, des tests d'animation et des interviews des développeurs seront même inclus.

Jez San, fondateur d'Argonaut Games en 1982, ne sera pas de la partie, le studio est désormais dirigé par Gary Sheinwald et Mike Arkin, mais les deux hommes ont la bénédiction du patron d'origine pour ce projet de remaster. Mieux encore, Argonaut Games compte éditer d'autres jeux issus de son catalogue, mais également des nouveautés. Croc: Legend of the Gobbos est attendu dans le courant de l'année 2024, sans plus de précisions. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.