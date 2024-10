Croc: Legend of the Gobbos, gameplay infos et étonnante exclusivité sur PC

Argonaut Games est revenu d'entre les morts cette année et va nous proposer très prochainement une version remastérisée de Croc: Legend of the Gobbos, un jeu de plateforme sorti à l'origine en 1997. Hier, le développeur a publié une nouvelle bande-annonce de gameplay et a dévoilé quelques informations intéressantes.

Toujours attendu en 2024, Croc: Legend of the Gobbos sortira sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Sur ordinateurs, le titre sera exclusif à... GOG.com ! Eh oui, les joueurs devront passer par la plateforme de jeux sans DRM pour retrouver le crocodile, avec en bonus une copie gratuite du Croc: Legend of the Gobbos original. La version remastérisée proposera des graphismes en HD, des commandes modernisées, une caméra améliorée et des modes vidéo rétro, de quoi conserver la nostalgie de l'époque sans dénaturer le jeu.

Espérons quand même qu'Argonaut Games ne tarde pas trop à dévoiler la date de sortie précise de Croc: Legend of the Gobbos sur GOG.com, PlayStation, Xbox et Switch, la fin d'année 2024 approche à grands pas. En attendant, vous pouvez acheter des cartes prépayées PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.