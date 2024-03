BON PLAN : un tas de jeux à 5 € chez Micromania !

Outre-Manche, GAME va arrêter de reprendre et vendre des jeux d'occasion, mais en France, Micromania reste un revendeur incontournable pour trouver des titres qui ont quelques années à pas cher. La boutique propose en ce moment un tas de jeux d'occasion à 5 euros, issus de la précédente génération de consoles.

72 jeux PlayStation 4, 62 jeux Xbox One et 2 jeux Nintendo Switch à 5 € chacun, il y a pour tous les goûts avec par exemple Call of Duty: Ghosts, Need for Speed Rivals, Battlefield 4, Thief, InFamous: Second Son, Driveclub, Far Cry 4, Batman: Arkham Knight, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Fallout 4: Game of the Year Edition, DOOM, Deus Ex: Mankind Divided, Mafia III, Dishonored 2, Final Fantasy XV, Steep, Mass Effect Andromeda, Prey, Gran Turismo Sport, Star Wars: Battlefront II, Monster Hunter World, Call of Cthulhu, F1 19 Anniversary Edition, Control, Gears 5, Greedfall, Borderlands 3, Death Stranding, Dreams, Immortals Fenyx Rising, RAGE 2 ou encore Chivalry 2.

Tout cela est à découvrir sur le site de Micromania, cela ne concerne que des jeux d'occasion et certains sont à récupérer uniquement en magasin, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir !