BON PLAN : encore un tas de jeux à 5 € chez Micromania !

Micromania est de retour avec son opération « 1 jeu d'occasion = 5 € ». Tout est dans le nom, le revendeur brade de nombreux jeux vidéo déjà utilisés pour une poignée de pièces, de quoi agrandir sa collection sans se ruiner. Nous retrouvons ainsi 405 produits, avec 194 jeux PS4, 193 titres Xbox One et 18 jeux Switch.

Dans le lot, nous avons par exmple DiRT Rally, Gran Turismo Sport, Far Cry 5, Rainbow Six Siege + The Division, LEGO Star Wars : Le Réveil de la Force, Gears of War: Ultimate Edition, F1 Manager 2022, The Order 1886, Fallout 4 GOTY, Death Stranding, La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, Dragon Ball Xenoverse, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Borderlands 3, The Evil Within, Vampyr, Final Fantasy XV, Mafia III, Alien Isolation : Édition Nostromo ou encore Battlefield 4.

Toutes les offres sont à découvrir sur le site de Micromania, cela ne concerne que des jeux d'occasion et certains sont à récupérer uniquement en magasin, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir !