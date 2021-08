BON PLAN PC VR : 10 jeux pour 4,99 €, 5 jeux pour 2,99 € ou 1 jeu pour 1 € pour encore quelques heures !

Il y a parfois des promotions qui font plaisir et le bon plan du jour proposé par Fanatical aujourd'hui ne peut qu'en faire partie. En effet, avec les 16 titres PC VR disponibles pour cette opération dénommée « Build Your Own Super VR Bundle » (créez votre propre Bundle), il est donc possible d'en créer un avec 10 jeux (4,99 €), 5 jeux (2,99 €) ou encore de les acheter à l'unité (1 €). Cette promotion se terminera le 31 août à 9 heures du matin (heure française), alors ne traînez pas si vous êtes tentés.

Voici la liste des jeux disponibles :

MaskMaker Gloomy Eyes Ayahuasca Emily Wants To Play HoloBall Lethal VR Singularity 5 Duckpocalypse Visionarium Viking Rage Knee Deep Chained: A Victorian Nightmare Hoops VR War Remains: Dan Carlin Presents an Immersive Memory VESTIGE BATTLESCAR: Punk Was Invented By Girl

Si certains titres ne sont pas réellement indispensables, ne passez pas à côté de MaskMaker (notre test est à lire ici) sorti le 20 avril dernier et qui est vraiment très bien. De même, si vous êtes réceptif aux histoires interactives, Gloomy Eyes et BATTLESCAR: Punk Was Invented By Girl ne pourront que vous plaire. Pour profiter de cette promotion, c'est sur la page dédiée du site de Fanatical que cela se passe.

Les codes fournis par Fanatical sont officiels et à utiliser sur Steam. Ils sont délivrés immédiatement après l'achat et il est envoyé une confirmation par email avec le lien vers la commande dans notre espace client et le montant encaissé, TVA incluse. Les paiements peuvent se faire en carte bleue ou avec Paypal, entre autre.

Si vous avez un ordinateur Gamer compatible avec la VR et que vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 € qui, en plus de vous proposer un catalogue autonome, permet de jouer en réalité virtuelle avec son PC.



