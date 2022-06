BON PLAN : de très bons jeux PC VR à partir de 4,40 € chacun, cela vous tente ?

Fanatical récidive et frappe encore très fort avec son concept Build Your Own Bundle (fabrique ton propre pack) en proposant une liste de jeux PC VR vraiment sympas à des prix plutôt sympathiques. Pour être plus précis, il y a 27 jeux et il est possible d'en acheter trois pour 16,49 €, 4 pour 20,49 €, 5 pour 23,99 € ou 10 pour 43,99 €. Dans le meilleur des cas, chaque jeu vous sera revenu à 4,40 €.

Quels sont les jeux PC VR proposés dans ce « Crystal VR Collection » ?

Arizona Sunshine - 29,99 €

Doté d'une bonne durée de vie, d'un mode multijoueur sympathique, Arizona Sunshine est un peu dépassé graphiquement et techniquement. Pour autant, il amuse toujours son monde et saura, surtout à ce prix, vous défouler pendant de longues heures en attendant une éventuelle suite.

Tous les cinq mille ans, les planètes s'alignent et créent une faille dans le tissu du cosmos. C'est avant un tel événement que cette histoire se déroule. Incarnez un Murkwraith, un chevalier immortel exclu du domaine de la mort et maudit à la servitude éternelle pour les péchés commis il y a des éons. Vivez une histoire riche qui vous emmène dans un voyage périlleux à travers des donjons sombres remplis de monstres, de pièges, d'énigmes, de trésors et bien plus encore.

Contractors est un jeu de tir multijoueur compétitif en équipe pour les casques de réalité virtuelle. Découvrez la guerre virtuelle de niveau supérieur avec des commandes hardcore, des armes létales, des chargements personnalisables et des échanges de tirs intenses.

Prenez vos armes préférées, personnalisez-les et vivez l'action comme vous ne l'avez jamais fait auparavant ! Grimpez les échelons pour débloquer une grande variété d'armes et d'accessoires (avec une physique réaliste !), grimpez, sautez, accroupissez-vous, tirez, rechargez et répétez. Préparez-vous à vivre une expérience immersive époustouflante !

Paris. 1980. Vous êtes le meilleur hacker de la ville. Votre mission : aider la résistance française en prenant le contrôle des puissantes machines de guerre nazies. Ramez, tirez et brûlez votre chemin à travers la ville de l'amour, laissant des nazis morts dans votre sillage.

Les combos Headshot ralentissent l'horloge, ce qui signifie que le tireur le plus précis est le plus rapide. Cela vous donne plus de temps pour accumuler des combos, obtenir des temps plus rapides et vous frayer un chemin jusqu'au sommet des classements avec des armes impressionnantes, des améliorations puissantes et une action d'arcade époustouflante, arrêtant l'horloge et tuant des zombies !

Eh bien, ne cherchez pas plus loin, Yupitergrad est LE package complet - de TOUS ci-dessus. Une plate-forme d'arcade comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Des énigmes spatiales où vous devez être à la fois habile et rapide. Le tout baigné d'une histoire graveleuse, slave, humoristique et d'acrobaties loufoques que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Situé peu de temps après l'invasion démoniaque du centre de recherche martien de l'UAC, vous êtes le dernier survivant humain connu - jusqu'à votre mort. Dans le cadre d'un protocole d'urgence opérationnel UAC top secret, votre conscience est transférée dans une matrice cérébrale artificielle. Votre objectif : rétablir la stabilité opérationnelle et utiliser tous les moyens nécessaires pour arrêter l'assaut des démons.

Racket : Nx est un nouveau type de jeu qui défie les limites de ce que vous pouvez faire avec une raquette et une balle en réalité virtuelle.



OhShape est un jeu de rythme VR offrant une façon unique de bouger tout votre corps. Esquivez les obstacles, percez les murs et faites des poses amusantes pour parcourir chaque carte. Jouez avec les pièces et soyez la vedette de votre propre spectacle !

The Invisible Hours est un mystère de meurtre complexe jouable avec ou sans casque VR. Les joueurs explorent librement un réseau complexe d'histoires entrelacées dans un manoir tentaculaire.

Unplugged vous permet d'écouter certaines des chansons les plus importantes et les plus incroyablement cool de groupes de rock de renommée mondiale, notamment The Offspring, Weezer et Ozzy Osbourne, en utilisant uniquement vos mains. Devenez une légende du rock avec l'inimitable leader de Steel Panther, Satchel, comme mentor.

Swords of Gargantua est un jeu d'action d'épée en réalité virtuelle que vous pouvez découvrir en mode solo ou en coopération en ligne avec jusqu'à 3 autres joueurs.

Prison Boss VR est un jeu d'artisanat et d'échange qui transforme votre espace VR en cellule de prison ! Fabriquez des cigarettes, de l'alcool et des biscuits pour les autres détenus ! Personnalisez votre cellule au fur et à mesure que votre réputation grandit ! Gagnez de l'argent jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le stocker et devenez le patron de la prison !

SoundSelf is the collision of centuries-old mindfulness wisdom and the videogame trance. It's an exhilarating journey into altered states of consciousness powered by your own voice.

SoundSelf is the collision of centuries-old mindfulness wisdom and the videogame trance. It's an exhilarating journey into altered states of consciousness powered by your own voice. A Fisherman's Tale - 14,99 €

Incarnez Bob, une marionnette de pêcheur, qui vit seul dans une petite cabane en toute insouciance. Après avoir entendu un avis de tempête, vous devez monter en haut du phare et activer la lumière ! Mais en quittant votre cabane avec l'aide de mystérieux acolytes, vous vous rendez compte que ce qui vous attend dehors n'est pas du tout ce que vous croyiez...

Nous sommes en 1976. Nous sommes dans une réalité dystopique dans laquelle l'armée nazie a fini par vaincre le front allié et gagner la Grande Guerre. Dans cet univers parallèle apocalyptique, Hitler s'est proclamé chancelier mondial suprême et, ce qui est encore plus terrifiant, les pantalons tyroliens font fureur à travers le monde.

Lancez des sorts à l'aide de la Shaman Sphere pour invoquer un large éventail d'armes et frayez-vous un chemin à travers des galaxies spectaculaires au rythme d'une bande originale de la French Touch.

Entrez dans ce monde de superbes graphismes stylisés et explorez des environnements saisissants et artisanaux - une torche dans une main, une grande hache dans l'autre. Le gameplay est une expérience riche et multicouche, avec un charme et un cœur surprenants.

FATED est un jeu d'aventure narratif à la première personne en réalité virtuelle. Ce jeu immersif aux graphismes époustouflants présente le meilleur de la réalité virtuelle, proposant une expérience narrative forte axée sur l'histoire qui met l'accent sur l'émotion plutôt que sur le gameplay.

OG Privateers est un jeu VR solo prêt pour tout le monde. 6 skins de personnages à jouer et à incarner. Appréciez les vues de nombreux points de vue sur le pont du bateau. Movement utilise la téléportation pour s'assurer que tout le monde se sent bien et que le jeu est facile à gérer. Les commandes sont faciles avec seulement deux boutons (dpad et gâchette) pour vous permettre de vous concentrer sur le plaisir ! Pas de maux de tête avec un contrôle complexe des boutons. Profitez des balades en mer sans le mal des transports ! Disponible en français et en anglais.

Anéantissez vos amitiés dans les arènes de combat VR impitoyables de Kingdom Brawl. Des créateurs d'Arizona Sunshine®, situé dans l'univers de Skyworld, vient un jeu multijoueur en temps réel bourré d'action, exclusivement pour VR.

Dungeons & Treasure est un multijoueur roguelike créé avec du voxel art pour la réalité virtuelle (VR).

Observez la vie et les secrets de 7 planètes fabuleuses. Manipulez un immense télescope, découvrez des angles révélateurs et des paradoxes de perspective. Prenez des photos et notez vos observations dans votre cahier de recherche. Résolvez le mystère cosmique ultime... ou asseyez-vous simplement et détendez-vous en regardant les étoiles.

Créez des mondes tentaculaires et brillants et explorez-les avec vos amis ! Invitez vos amis à un jeu en ligne, puis courez jusqu'à l'arrivée en deltaplane ou passez en mode escalade pour encore plus de plaisir.

Dans ce jeu VR farfelu, contrôlez le trafic face à des situations délirantes en solo ou avec quatre amis non VR en mode « Party ». Après vos débuts dans une petite ville tranquille, les offres d'emploi affluent du monde entier. Guidez piétons effrontés, automobilistes impatients et autres météorites pour garder la route sous contrôle. Cela semble facile ? Détrompez-vous ! Ce jeu VR déjanté regorge de monstres, de catastrophes (plus ou moins) naturelles et de… « bowling fromager ».

Créez des mondes tentaculaires et brillants et explorez-les avec vos amis ! Invitez vos amis à un jeu en ligne, puis faites la course. Swords of Gurrah est un jeu VR de combat à l'épée multijoueur en temps réel. Combattez avec ou contre des amis, avec des batailles jusqu'à 12 joueurs. Choisissez parmi une grande variété d'armes et créez votre propre style de combat !

Si vous n'avez pas encore sauté le pas de la VR, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver un bon PC pour gamers.