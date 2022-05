BON PLAN : de très bons jeux PCVR à partir de 1,57 euros chaque, cela vous tente ?

Fanatical récidive et frappe encore très fort avec son concept Build Your Own Bundle (fabrique ton propre pack) en proposant une liste de jeux vraiment sympas à un prix totalement fou. Pour être plus précis, il y a 26 jeux et il est possible d'en acheter trois pour 5,59 €, 5 pour 8,95 €, 7 pour 11,19 € ou 10 pour 15,75 €. Dans le meilleur des cas, chaque jeu vous sera revenu à 1,57 €.

Quels sont les jeux proposés dans ce « Build Best of Elite VR » ?

The Walking Dead Onslaught

Il n'y a pas de repos lorsque la survie est en jeu. Entrez dans The Walking Dead d' AMC et préparez-vous à une attaque de marcheurs alors que vous assumez les rôles de vos personnages préférés de la série et affrontez les horreurs et l'humanité de ce nouveau monde apocalyptique.

Un simulateur de vol simpliste, mais fun. Attention, les menus sont en français, les principales actions à faire illustrées par des dessins, mais certaines parties et dialogues ne sont pas sous-titrés.

Un simulateur de vol simpliste, mais fun. Attention, les menus sont en français, les principales actions à faire illustrées par des dessins, mais certaines parties et dialogues ne sont pas sous-titrés. Torn

Au fond d'une forêt oubliée, la blogueuse vidéo Katherine Patterson découvre un manoir abandonné, jonché de machines étranges et d'expériences inquiétantes. C'est la maison du célèbre Dr Lawrence Talbot, qui a disparu il y a plus de 64 ans. Cela pourrait être l'histoire de la carrière de Patterson, valant des millions… Mais quand elle rencontre le Dr Talbot en personne - toujours en vie, piégée dans une autre dimension, et sans son corps - Patterson se rend compte qu'elle avait tort. C'est l'histoire d'une vie.

Torn s'ouvre comme un jeu de puzzle narratif alors que vous aidez Talbot à réactiver les mystérieuses machines qui donnent vie à son manoir. Ensuite, cela évolue vers une histoire sombre et axée sur les personnages alors que vous découvrez lentement la vérité sur Talbot et la nouvelle dimension qu'il appelle « The Parallel ». Souvenez-vous de tout ce que vous voyez, car dans le monde de Talbot, la vérité n'est rien de plus que l'invention de l'esprit.

Touring Karts profite au maximum des possibilités de la VR en réinventant les courses de type KART au milieu d'un chaos plein d'action et de surprises.

Neo-Shinjuku - 2271. L'énorme et apparemment bienveillante Eden Corporation est propriétaire du monde. Le mouvement d'élite de résistance aux hackers SyndiK8 a découvert la sinistre réalité derrière la nouvelle ligne de produits robotiques d'Eden Corp. En tant que l'un des agents d'élite de SyndiK8, votre mission est simple: infiltrer Eden Tower, voler autant de données brutes que possible et sortir vivant - faisant tomber Eden Corp dans votre sillage.

Oyez un détective vigilant ! Explorez et examinez chaque coin et détail de l'appartement usé. Trouvez des objets ou des objets à inspecter, fouillez dans les boîtes, les tiroirs et les meubles. Réparez l'équipement cassé ou utilisez des objets et des meubles dans la pièce afin de dévoiler tous ses secrets. Le gameplay dure environ 1 heure en fonction de la vitesse à laquelle vous résolvez les énigmes et de votre précipitation.

Operation Warcade est un jeu de tir spécialement conçu pour la réalité virtuelle, inspiré de l'arcade de guerre classique de la fin des années 80 qui utilise désormais les dernières technologies pour le convertir en une expérience unique.

Gadgeteer est un jeu de puzzle en réalité virtuelle basé sur la physique dans lequel vous construisez des machines à réaction en chaîne pour résoudre des énigmes amusantes et complexes. Vos machines utiliseront des gadgets pour lancer, heurter, tordre et tourner, créant des réactions en chaîne qui peuvent même finir par déchirer le tissu de l'espace-temps.

Star Shelter est un jeu de survie dans l'espace entièrement conçu pour la réalité virtuelle. Vous êtes coincé dans un mystérieux cimetière de navires abandonnés, la seule issue est de réparer un vaisseau spatial cassé. Vous devez rechercher des matériaux et des plantes pour réparer et armer votre vaisseau spatial. Gardez votre oxygène, votre puissance et votre faim dans le vert. Faites pousser des plantes, construisez des panneaux solaires et d'autres objets pour générer ce dont vous avez besoin. Grimpez autour de l'apesanteur, mais ne comptez pas trop sur vos propulseurs, ils sont alimentés par le même oxygène que vous respirez. Récupérez les épaves des vaisseaux spatiaux et méfiez-vous des dangers.

Avast, mon pote ! Une mer agitée vous attend dans Battlewake, un jeu de combat naval fantastique conçu pour la réalité virtuelle par les créateurs de Raw Data et CREED: Rise to Glory. Incarnez 4 seigneurs pirates mythiques, dirigez d'énormes navires de guerre prêts au combat et invoquez d'anciens pouvoirs alors que vous vous lancez dans une guerre nautique plus grande que nature pour les âges.

Nous avons veillé à ce que House Flipper VR apporte une expérience unique, peu importe si vous avez déjà essayé des rénovations virtuelles. Les vétérans remarqueront certainement des éléments qu'ils n'ont jamais vus auparavant ainsi qu'un nouveau design graphique. Mais tout cela n'est que la pointe de l'iceberg. La plus grande révolution est dans le gameplay lui-même. Nous avons complètement redéfini tous les mécanismes : désormais, vous ne vous débarrassez plus de toute la saleté du comptoir en un seul clic - balancez vous-même cette brosse virtuelle !

Detached est un jeu VR d'exploration spatiale qui exige des tactiques et des compétences pour survivre. Attachez-vous pour un gameplay hardcore spécialement conçu pour les casques VR. Piégé dans une station spatiale abandonnée, vous devez courir contre le temps perdu pour retrouver votre équipage avant que votre réserve d'oxygène ne s'épuise. Alors que vous résolvez des énigmes pour ouvrir les sas, localiser les noyaux d'alimentation et désactiver les émetteurs, quelque chose vous dit que vous ne serez pas seul lorsque vous vous échapperez enfin dans l'infini profond de l'univers.

Conductor est un jeu de puzzle, d'action-aventure en réalité virtuelle. Il se déroule dans une apocalypse post-industrielle. Vous êtes en fuite depuis Overcorp et en route pour la sécurité. Mais pour y arriver, vous devrez prendre le contrôle d'une locomotive et dégager tout ce qui se trouve sur votre chemin à l'aide de votre canon à gravité.

Vous avez toujours voulu profiter de l'ambiance d'un DJ de haut niveau jouant sur la scène principale d'un festival bondé? Voici votre chance de briller: tout ce qu'il faut pour être un Electronaut est la passion de devenir un avec le rythme. Créez de la musique en toute confiance, quel que soit votre niveau de compétence, tout en faisant de la musique magique dans cette expérience exclusive à la réalité virtuelle.



Des êtres extraterrestres maléfiques déguisés en chatons câlins ont réussi à prendre le contrôle de votre planète et de tout ce que vous connaissez et aimez. Préparez-vous à repousser vague après vague de chatons horriblement mignons mais mortels sur 15 îles magnifiques et diverses. N'oubliez pas : la survie de votre planète natale est entre vos mains !

Le jeu télévisé le plus populaire de l'univers est toujours à la recherche d'étoiles ... et le plus récent et le plus brillant, c'est VOUS ! Animé par la personnalité robotique préférée de tous, M. Entertainment, Sprint Vector envoie ses intrépides concurrents courir, sauter, grimper, se lancer, dériver et même voler à travers des parcours de course interdimensionnels fous et des cartes de défis où votre vitesse et votre finesse sont mises à l'épreuve. Ces affrontements intenses sont devenus l'événement incontournable du millénaire !

Un jeu d'aventure et d'exploration sur la faune dans un univers onirique. Quelque part dans les profondeurs abyssales d'Internet, la vie s'est épanouie. Vous êtes le premier humain à mettre les pieds dans cet écosystème mystérieux. Une force étrange semble peser sur sa balance. Rejoignez des créatures intrigantes et attachantes pour résoudre les énigmes de Paper Beast.

Explorez une version réinventée du monument abandonné de Buzludzha dans le centre de la Bulgarie. Sentez l'échelle de la mégastructure et imprégnez-vous de l'atmosphère du paysage environnant. Plongez et divertissez-vous avec des interactions amusantes et découvrez l'histoire du monument.

Journey For Elysium est un jeu de réalité virtuelle basé sur l'histoire et inspiré de la mythologie grecque et romaine. Les joueurs joueront le rôle d'un héros sans nom décédé. Il se retrouve sur un bateau dans le monde souterrain pris entre la vie et la mort. Pour atteindre Elysium et obtenir la rédemption, le mystérieux voyageur doit utiliser tout son esprit et ses compétences dans une série de rebondissements et de défis de plus en plus élaborés. En chemin, il en découvrira plus sur son passé.

Les lacs et ravins locaux ont été infectés par une épidémie toxique! Associez-vous à vos amis en mode coopératif et affrontez le limon mortel et ses habitants dégoûtant

Suivez les deux pilotes inadaptés Jexen et Malik alors qu'ils tombent sur un ancien artefact qui les lie ensemble et les emmène dans une aventure périlleuse à travers l'endroit le plus dangereux de la galaxie : The Gone. Frayez-vous un chemin à travers des bandes de pirates de l'espace, des armées du Dominion Selysian, des essaims de Kheelee ressemblant à des insectes, et affrontez même Vel Selysian - le mystérieux chef prophète du Dominion. Collectez des objets et des crédits de vos rencontres et utilisez-les pour personnaliser et améliorer des parties de vos navires - vous aurez besoin de toute la puissance de feu que vous pouvez obtenir pour atteindre la fin du voyage de nos pilotes. Testez vos capacités de visée et d'esquive contre des ennemis d'élite, des boss uniques et des dangers environnementaux, tout en découvrant les secrets d'Antiprism et son lien avec la civilisation éteinte d'Arn.

Ol 'Dick Wilde ici a été dans la lutte antiparasitaire toute sa vie de cueilleur de coton. Il est venu avec un tas d'armes personnalisées pour aider les gens ordinaires avec toutes sortes de créatures méchantes ! Si vous avez un problème avec des piranhas affamés, des alligators en colère ou même un requin ou deux, Dick est le gars à appeler !

A-Tech Cybernetic est un jeu de tir à la première personne entièrement conçu pour la réalité virtuelle. Il propose deux modes de jeu distincts: un mode essaim classique pour tester vos compétences de tir et de survie et un mode histoire qui vous emmène dans une entreprise biomédicale futuriste envahie par des mutants. Contrôlez tout avec des mouvements réels, interagissez avec votre environnement comme s'il était réellement là, découvrez un nouveau type de gameplay plus immersif que jamais, grâce à la réalité virtuelle. Soyez le dur à cuire que vous avez toujours voulu être.

Voulez-vous fabriquer de magnifiques lames et préparer de puissantes concoctions pour les aventuriers locaux ? Si la réponse est oui - et pourquoi ne le serait-il pas ? - le poste de stagiaire local Alchimiste-forgeron vient de se libérer, grâce à un grief de dotation du dragon résident qui a décidé de manger notre dernier stagiaire.

Telefrag VR est un jeu de tir au rythme infernal avec des mouvements viscéraux et des mécanismes de combat. Foncez, tirez et téléportez-vous dans des arènes uniques qui présentent une géométrie impossible où il n'y a pas de bon côté et où la mort peut venir de n'importe quelle direction. Vous feriez mieux d'apporter votre jeu A et de téléfragmenter vos ennemis dans l'oubli si vous voulez exceller dans les duels PvP.

Final Soccer VR est un simulateur de football spécialement conçu pour la réalité virtuelle. Il offre une expérience incroyable en tant que gardien de but (VIVE/Oculus) ou attaquant (VIVE). Ce match s'appelait auparavant Final Goalie.

