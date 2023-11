NETFLIX : Rebel Moon, une bande-annonce révolutionnaire pour la Partie 1 : Enfant du feu

Connu pour des films adaptant des univers de comics comme Watchmen, Man of Steel ou Justice League, le premier 300 ou l'original Sucker Punch, Zack Snyder a fait son retour en tant que réalisateur en 2021 avec Army of the Dead du côté de Netflix et c'est encore avec le géant du streaming qu'il s'est associé pour donner naissance à un univers de science-fiction ambitieux, celui de Rebel Moon. Scindé en deux longs-métrages, nous en avions découvert un premier aperçu durant l'été lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2023, qui témoignait déjà de la démesure du projet, au croisement entre Star Wars et Métal Hurlant, entre autres inspirations. C'est à l'occasion de la récente Geeked Week 2023 qu'une bande-annonce plus poussée dédiée à la Partie 1 : Enfant du feu a été diffusée, nous en mettant plein la vue.

Bande-annonce VOSTFR

Si les thématiques classiques de revanche et d'insurrection d'un petit groupe de rebelles n'ont rien d'inédit, les scènes d'action et la direction artistique n'auront aucun mal à intéresser les curieux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des affiches dédiées aux principaux personnages en page suivante. Et si vous souhaitez en savoir encore plus, Zack Snyder a discuté de son univers durant près d'une demi-heure lors d'un Rebel Moon Showcase.

Après un atterrissage en catastrophe sur une lune située aux confins de la galaxie, Kora (Sofia Boutella), une étrangère au passé mystérieux, commence une nouvelle vie au sein d'une colonie pacifique de fermiers. Mais elle devient bientôt leur seul espoir de survie lorsque le tyrannique régent Balisarius (Fra Fee) et son cruel émissaire, l'amiral Noble (Ed Skrein), découvrent que les paysans ont vendu à leur insu leurs récoltes aux Bloodaxe (Cleopatra Coleman et Ray Fisher), chefs d'un féroce groupe d'insurgés pourchassés par le Monde-Mère. Chargés de recruter des combattants prêts à risquer leur vie pour défendre le peuple de Veldt, Kora et Gunnar (Michiel Huisman), un fermier au cœur tendre qui ignore tout des réalités de la guerre, explorent différents mondes à la recherche des Bloodaxe, et rallient en chemin un petit groupe de guerriers qui partagent tous la même soif de rédemption : Kai (Charlie Hunnam), pilote et tueur à gages, le général Titus (Djimon Hounsou), commandant légendaire, Nemesis (Doona Bae), qui manie l'épée à la perfection, Tarak (Staz Nair), captif au passé royal, et Milius (E. Duffy), combattante de la résistance. De retour sur Veldt, un androïde ancien du nom de Jimmy (voix d'Anthony Hopkins dans la VO), se réveille avec une mission différente. Les héros de cette armée nouvellement constituée vont devoir apprendre à se faire confiance et à se battre ensemble avant que les forces du Monde-Mère ne viennent tous les anéantir.

Rebel Moon - Partie 1 : Enfant du feu sera disponible à compter du 22 décembre sur Netflix, tandis que la Partie 2 : L'Entailleuse arrivera le 19 avril 2024. Avec une telle ambition, nous regrettons déjà qu'il ne soit pas diffusé sur grand écran en salles. Notez qu'un jeu vidéo Rebel Moon est également en développement. Vous pouvez retrouver un coffret Blu-ray réunissant Sucker Punch, 300, mais aussi Pacific Rim (qui n'a aucun rapport avec Zack Snyder) au prix de 19,90 € sur Amazon.

