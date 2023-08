NETFLIX : Rebel Moon, la première bande-annonce est folle !

Si l'Opening Night Live de la gamescom 2023 est évidemment dédiée aux futurs jeux vidéo qui arriveront sur le marché, mais Geoff Keighley nous avait prévenu, le réalisateur Zack Snyder ferait une apparition sur scène pour présenter la première bande-annonce de Rebel Moon. Et vous pouvez la découvrir juste ici :

Avec Rebel Moon, Zack Snyder et Netflix ont de grandes ambitions, voulait proposer une œuvre de science-fiction aussi riche et épique que Star Wars. Et la bande-annonce laisse penser qu'ils sont sur le bon chemin. Même si cela va dans tous les sens, les personnages sont nombreux, les scènes d'action déjà impressionnante et la mise en scène de certains plans très soignés. Du pur space opera qui a de quoi faire rêver tous les amateurs du genre ! Au passage, le réalisateur a reconfirmé qu'un jeu vidéo est en développement, l'histoire prendra place après les films.

La découverte de cet univers se fera en deux parties, avec d'abord Rebel Moon Part 1: A Child of Fire le 22 décembre 2023, puis Rebel Moon Part 2: The Scargiver le 19 avril 2024, exclusivement sur Netflix.