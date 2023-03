Rebel Moon : un jeu vidéo RPG adapté du film SF de Zack Snyder déjà prévu

Déjà connu pour L'Armée des Morts, 300, Watchmen : Les Gardiens, Man of Steel ou encore Justice League (à 14,99 € sur Amazon), Zack Snyder s'est rapproché de Netflix pour réaliser Army of the Dead, qui a rencontré un joli succès sur la plateforme de SVoD. Et c'est avec Netflix qu'il va donner vie à Rebel Moon, un projet de science-fiction aussi ambitieux que Star Wars avec une femme recherchant des guerriers sur des planètes afin d'affronter un régent tyrannique.

Le film se fait toujours attendre, il arrivera cette année en streaming, le 22 décembre 2023 pour être précis, mais dans un récent podcast de The Nerd Circle, Zack Snyder a dévoilé qu'un jeu de rôle basé sur Rebel Moon est déjà en développement :

La seule chose avec laquelle je passe vraiment du bon temps, et je ne sais même pas si je suis censé en parler, mais vous savez, ce RPG que nous faisons, c'est littéralement fou. Si immersif, si intense et si énorme. Nous avons discuté de la façon dont nous pourrions faire le jeu et nous nous sommes juste dit, allons-y. Tout ce que je vais dire, c'est que ça m'a été présenté parce que j'ai toujours voulu faire un RPG, et ils me disaient « Nous pouvons le faire à cette échelle ou nous pouvons le faire à une échelle absurde ». Et j'ai répondu : « Échelle absurde ! » Ils me demandaient « Dis-nous tout sur l'univers, ce qui se passe » et je leur ai dit « Très bien, content de le faire, allons jusqu'au bout ». Ça va être l'univers complètement matérialisé et ça va vraiment être amusant.

Zack Snyder n'en dit pas plus, le nom du développeur n'est pas mentionné, il est difficile de savoir si cette adaptation sera un vrai jeu de rôle pour ordinateurs et consoles de salon avec les ambitions et les moyens d'un AAA, ou un simple jeu mobile comme Netflix le fait déjà.