Night in the Woods arrive enfin sur iOS

Infinite Fall a sorti en 2017 Night in the Woods, un jeu d'aventure coloré qui a marqué tous les joueurs qui l'ont essayé. Depuis, le titre a été porté sur PlayStation 4, Xbox One et même Nintendo Switch, mais les développeurs ont lancé cette semaine une nouvelle version, sur mobiles cette fois.

Cependant, une seule boutique est concernée, l'App Store, car Night in the Woods n'est disponible que sur iOS, pour iPhone et iPad, grâce à un portage signé Finji. Les joueurs peuvent donc partir à l'aventure avec Mae, jeune chatte anthropomorphe qui rentre dans sa ville natale après quelques années à l'université pour retrouver ses amis, avant de découvrir qu'un étrange mystère plane sur Possum Springs.

Night in the Woods est disponible dès maintenant sur l'App Store, contre 5,99 €. Vous pouvez retrouver un iPhone 12 Mini (64 Go) à 666 € sur Amazon.

