Revenant Hill : des développeurs de Night in the Woods et DOOM dévoilent leur premier jeu

Que se passe-t-il lorsque d'anciens développeurs de chez Infinite Fall et id Software se retrouvent ? Eh bien non, ce n'est pas forcément la rencontre de Night in the Woods et DOOM, car leur premier jeu, Revenant Hill, ressemble très fortement au premier et pas du tout au second. Oh, et il y a aussi d'anciens développeurs de Stereophyta :

Lors du PlayStation Showcase de ce soir, l'éditeur Finji et le développeur The Glory Society ont dévoilé Revenant Hill, un jeu d'aventure narratif avec des mécaniques de gestion agricole. Un curieux titre qui va déjà séduire les fans de Night in the Woods grâce à sa direction artistique, les développeurs rajoutent :

Nous sommes en 1919. Après que la grange dans laquelle il vivait a brûlé, Twigs le chat élit domicile dans une bûche humide près d'un cimetière abandonné. Lorsque le hibou de la colline voisine commence à exiger un loyer, Twigs doit trouver un moyen de s'en sortir, et les choses se compliquent dès lors. Les temps sont durs, joindre les deux bouts est encore plus difficile, et le monde ne s'arrête pas au bord du cimetière. Quelque chose de grand et de sombre est à l'œuvre dans les villes, les usines, les forêts et les collines. À un moment ou à un autre, quelqu'un va devoir réagir. Et cette personne ne pourra pas le faire sans aide. Cultivez. Regardez les saisons passer. Créez une communauté. Faites-vous des ennemis et organisez de grandes fêtes pour les sorcières et les démons tout en vous débattant dans un monde en pleine mutation.

Revenant Hill est attendu sur PS4 et PlayStation 5 à une date encore inconnue.