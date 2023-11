Revenant Hill : une très mauvaise nouvelle pour l'exclu PlayStation par des créateurs de Night in the Woods

Ce qu'il reste d'Infinite Fall, créateur de Night in the Woods, et d'anciens membres d'id Software (DOOM) ont fondé The Glory Society, un studio qui développait Revenant Hill, un jeu d'aventure narratif avec des mécaniques de gestion agricole attendu sur PS4 et PlayStation 5 à une date encore inconnue.

Le studio était assez discret sur la conception du jeu, ce qui n'a rien d'étonnant, et il recrutait même un producteur à la fin de l'été dernier. Cependant, un communiqué vient d'être publié aujourd'hui, et c'est clairement une mauvaise nouvelle. The Glory Society annonce que deux de ses membres ont « de sérieux soucis de santé » et ne peuvent plus participer à la conception du jeu. Mais comme le studio est déjà en effectif réduit, comme de nombreux développeurs indépendants, et comme chaque membre travaille sur plusieurs tâches, poursuivre la conception est impossible.

The Glory Society explique que la santé passe avant la création de jeux vidéo, et il annonce ainsi la fin du développement de Revenant Hill, le jeu est donc annulé. Une triste nouvelle pour les joueurs qui attendaient ce titre avec impatience, mais bien évidemment, les fans espèrent surtout que les développeurs malades se remettront rapidement sur pied, afin de pourquoi pas relancer un nouveau projet quand tout ira mieux.

Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.