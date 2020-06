The Glory Society : les créateurs de Night in the Woods teasent leur prochain jeu

The Glory Society est un jeune studio de développement fondé par Scott Benson et Bethany Hockenberry et Wren Farren. Les deux premiers ne sont pas des inconnus du tout, ils avaient déjà conçu Night in the Woods sous le nom d'Infinite Fall, mais à la suite du suicide du compositeur et concepteur Alec Holowka, l'équipe a décidé de changer d'identité.

the moon rises, the wind changes pic.twitter.com/rWJRT3j0hb — The Glory Society (@theglorysociety) June 15, 2020

Pas question cependant pour The Glory Society d'abandonner le développement de jeux vidéo, le studio vient de publier une première image de son nouveau titre, à admirer ci-dessus. Le style graphique rappelle évidemment Night in the Woods, pour notre plus grand plaisir. Mais il faudra pour l'instant se contenter de ça.

The Glory Society affirme qu'il travaille activement sur ce nouveau jeu, et promet de donner davantage d'informations prochainement. Patience.

